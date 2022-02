Việt Nam và Singapore sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chính sách, chiến lược, định hướng phát triển, hợp tác xây dựng hạ tầng số, các nền tảng số để đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực...

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sáng nay (25/2) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore Josephine Teo đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế số.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai Bộ trưởng đã trao Bản ghi nhớ.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore Josephine Teo đã ký Bản ghi nhớ.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ mới được ký kết, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chính sách, chiến lược, định hướng phát triển của mỗi nước, hợp tác xây dựng hạ tầng số, các nền tảng số để đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đẩy mạnh kết nối số, xây dựng môi trường số an toàn tin cậy, hợp tác về an toàn an ninh thông tin, quản trị dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, hai bên thống nhất sẽ thành lập Nhóm công tác chung, gồm đại diện của các cơ quan và tổ chức liên quan.

Trần Thường từ Singapore