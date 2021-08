Chiều 6/8, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng điều động ông Phạm Đức Long giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Phạm Đức Long sinh ngày 27/5/1970. Ông là lãnh đạo thứ 2 của Bộ TT&TT thuộc thế hệ 7X. Thứ trưởng Phạm Đức Long được đào tạo cơ bản về điện tử viễn thông, có bằng Kỹ sư viễn thông tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và là Tiến sĩ Điện tử Viễn thông tại Đại học Tokyo (Nhật Bản).

Ông Phạm Đức Long đã từng kinh qua nhiều cơ quan, đơn vị như Trung tâm nhắn tin Sài gòn Epro, Trung tâm vô tuyến di động MobileNet, Trung tâm điện thoại Call Link, Phòng Viễn thông (Bưu điện TP. HCM), Trưởng Phòng Viễn thông, Viễn thông TP.HCM, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Viễn thông TP.HCM, Thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Ông Phạm Đức Long nhận quyết định giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Phát biểu khi nhận quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ TT&TT tập trung trí tuệ, tâm sức, kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Bộ và hoạt động quản lý ngành.

Bộ TT&TT đang đứng trước sứ mệnh lịch sử trong vai trò là cơ quan lĩnh xướng, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Vị thế của ngành đang trở nên quan trọng hơn nữa ở cả cấp trung ương và cấp địa phương.

Trong sứ mệnh lịch sử đó, yếu tố khoa học công nghệ là nền tảng, là chìa khóa khai mở nhưng vận dụng nó để tăng tốc bứt phá được hay không lại phụ thuộc nhiều vào thể chế, con người.

Tân Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long.

Để phát huy vai trò và vì khát vọng của dân tộc cùng sự phồn vinh của đất nước, Bộ TT&TT cần tập trung quyết liệt vào các giải pháp trọng tâm gồm đổi mới thể chế, cơ chế chính sách, thiết lập hành lang pháp lý thông thoáng để tạo đòn bẩy cho phát triển hạ tầng số, ứng dụng công nghệ số.

Ngoài ra, cần xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch với khát vọng lớn, mục tiêu cao, xây dựng thể lệ, hướng dẫn sát với thực tế, thúc đẩy phát triển đào tạo nguồn lực con người trong thời đại công nghệ số, tạo không gian để huy động nhiều nguồn lực, tham gia đẩy mạnh phát triển hạ tầng, nền tảng dịch vụ do Việt Nam làm chủ với chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn, an ninh mạng quốc gia.

Có mặt tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Hoàng Anh - UVTW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu, ông Phạm Đức Long đã thể hiện rõ vai trò và vị trí của người lãnh đạo, là một cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều rèn luyện, thử thách qua nhiều vị trí, cương vị. Đây là một trong những người lãnh đạo có uy tín của tập đoàn VNPT nói riêng và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nói chung.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trang trọng phát biểu: Việc Bộ TT&TT được bổ sung một Thứ trưởng có chuyên môn sâu, trưởng thành trong lĩnh vực viễn thông sẽ góp phần tạo nên sự phát triển mới cho ngành TT&TT nước nhà. Đây cũng là sự quan tâm, tạo điều kiện to lớn, sự động viên, khích lệ của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng đối với Bộ TT&TT.

