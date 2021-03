VietNamNet xin giới thiệu bài phát biểu kết luận của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hôm 29/3/2021.

Kính thưa đồng chí Phạm Viết Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

Thưa tất cả các đồng chí,

Một số việc tỉnh nên tập trung làm để đẩy nhanh chuyển đổi số (CĐS)

1)- Phát triển hạ tầng số

- Mỗi người dân một điện thoại thông minh. Hoàn thành vào 2022.

- Mỗi hộ gia đình một đường truyền Internet cáp quang. Hoàn thành vào 2023-24.

- Triển khai 5G trên toàn tỉnh vào năm 2022.

- Tốc độ dịch vụ di động đạt trên 30Mbps.

- Chính quyền, doanh nghiệp (DN) tiếp cận được dịch vụ điện toán đám mây ngay từ năm 2021.

Đây là những việc mà tỉnh cần lập kế hoạch hàng năm để điều phối và hỗ trợ các DN viễn thông làm.

2)- Chuyển các hệ thống CNTT của tỉnh lên nền tảng Cloud.

Cái này tỉnh đang làm tốt, cần làm triệt để. Hạ tầng Cloud thì nên thuê DN, vừa đảm bảo chất lượng, không phải vận hành khai thác, không phải mua sắm đổi và mới công nghệ.

3)- Triển khai ngay trong năm 2021 các hạ tầng của CĐS

1- Trục kết nối, chia sẻ dữ liệu.

2- Trung tâm dữ liệu và phân tích Data Lake.

3- Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, đây là hạ tầng nền tảng của ĐTTM.

4- Trung tâm giám sát điều hành an toàn, an ninh mạng SOC. Đây là vấn đề đảm bảo an toàn, anh ninh mạng.

5- Nền tảng hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã, có thể kết nối cả các Ipad, iPhone. Cái này tỉnh đã có, đang thuê dịch vụ, nhưng chưa mở rộng đến iPad, iPhone.

4)- Về chính quyền điện tử (CQĐT) và chính quyền số (CQS)

- Dựa trên Chiến lược quốc gia về CPS sẽ được Chính phủ ban hành trong quí 2/2021 để tỉnh triển khai chiến lược CQS của mình. Các trọng tâm là:

- CQĐT hoàn thành trong năm 2021 với trọng tâm là 100% DVC trực tuyến mức độ 4.

- Khởi động CQS năm 2021 và hình thành CQS vào năm 2023 (cả nước thì năm 2025), với trọng tâm là mọi hoạt động của chính quyền lên môi trường số. Tiếp theo đó là liên tục quá trình chính quyền thông minh.

5)- CĐS các ngành.

Một số ngành cần ưu tiên CĐS trước là Y tế, Giáo dục, Du lịch, Giao thông. Năm 2021, mỗi ngành triển khai ít nhất một nền tảng CĐS. Các lĩnh vực ưu tiên thì 2-3 nền tảng.

6)- CĐS doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, hộ nông dân

- Phát triển 1000 doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương. Hiện đang có 500. Để triển khai CĐS cho tỉnh.

- Một số nền tảng CĐS DN đã sẵn sàng. Vấn đề là tỉnh chọn 5-10 DN tiên phong để CĐS thành công trong 2021. Sau đó là phổ cập cho các DN khác.

- Đưa các hộ kinh doanh, hộ nông dân, HTX nên sàn TMĐT. Đặc biệt là 2 sàn PostMart-VNPost và Voso-Viettel. Họ sẽ kinh doanh trên các sàn này, không chỉ là bán hàng mà còn là mua đầu vào, là kết nối với khách hàng, là bán các sản phẩm mới, là tạo thương hiệu cá thể hoá.

7)- CĐS người dân, xã hội số

- CĐS cho người dân là câu chuyện sử dụng chứ không phải đầu tư.

- Trọng tâm của CĐS người dân là người dân dùng các dịch vụ số của các nền tảng số.

- Tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số giới thiệu các nền tảng số phù hợp với tỉnh.

- Chuyển đổi số cấp xã, CĐS cho người dân tức là giới thiệu các nền tảng phù hợp để họ dùng, không chỉ là các nền tảng giải trí, giao tiếp, học tập, khám bệnh mà kể cả các nền tảng để người dân có thể làm ăn.

8)- Về triển khai CĐS

Nhiều người có băn khoăn về việc Bà Rịa – Vũng Tàu, bây giờ thu nhập cao rồi, mọi người muốn nghỉ ngơi rồi, không muốn thay đổi, cố gắng nữa. Điều này đúng nếu lãnh đạo tỉnh không đặt ra những thách thức lớn. Nếu so sánh BR-VT với các tỉnh, kể cả với các TP lớn thì không kém, còn cao hơn. Nhưng nếu so với các nước phát triển thì BR-VT còn rất xa. Một thách thức mới, một tầm nhìn mới, một giấc mơ mới sẽ thay đổi BR-VT, sẽ lại thấy mình đói khát, sẽ lại thấy mình khao khát, nhưng phải là một giấc mơ lớn.

Cách làm CĐS là: Việc khó thì dễ làm, việc dễ thì khó làm. Vì việc khó thì mới tìm giải pháp đột phá, mới áp dụng công nghệ mới, mới tìm đến người tài và vì thế lại thành dễ làm; việc dễ thì theo cách cũ, công nghệ cũ, người cũ nên khó tạo ra giá trị mới. Làm nhanh thì được, làm chậm thì không xong. Làm nhanh thì năng lượng tập trung nên vượt qua khó khăn. CĐS thì làm nhiều, nói ít. Vì CĐS là mới với cả thế giới, chỉ có làm thì mới vỡ ra, không nên bàn quá nhiều về cái mới. CĐS thì quyết định là người đứng đầu, là quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị. Vì CĐS là sự thay đổi, mà thay đổi thì phải từ trên xuống dưới.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quyết tâm chính trị cao, nhất là khát khao và tầm nhìn của đ/c bí thư. Tỉnh có quyết tâm đi đầu, làm nhanh, thành kiểu mẫu cho cả nước. Lấy CĐS là đột phá cho nhiệm kỳ này, để tạo ra nhiều giá trị mới cho tỉnh, cho người dân. Đây là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để CĐS thành công. Bộ TT&TT cam kết đồng hành, bên cạnh và hỗ trợ tối đa. Thông qua Bà Rịa – Vũng Tàu để rút kinh nghiệm làm cho toàn quốc.

Tỉnh uỷ ra nghị quyết chuyên đề về CĐS, sau đó UBND ban hành chiến lược, chương trình hành động về CĐS. Bộ TT&TT có thể tư vấn hỗ trợ tỉnh ra nghị quyết và chiến lược ngay trong tháng 4 này.

Lãnh đạo tỉnh có đặt vấn đề về hỗ trợ cán bộ. Bộ TT&TT cũng cam kết hỗ trợ, biệt phái cán bộ khi có yêu cầu. Bộ cử đến tỉnh một cán bộ tức là phía sau cán bộ đó là cả Bộ TT&TT hỗ trợ tỉnh.

Bộ sinh ra là để phục vụ tỉnh. Và cũng qua việc phục vụ tỉnh mà thông minh lên, để từ đó có thể dẫn dắt tỉnh tốt hơn. Tỉnh càng giao cho Bộ nhiều việc thì là càng giúp bộ phát triển. Chúng tôi luôn sẵn sàng đi cùng tỉnh.

Sau nữa, CĐS là cuộc hành trình lâu dài, vì là hành trình thông minh hoá, bởi vậy việc chọn đúng doanh nghiệp công nghệ số có năng lực, cam kết lâu dài, chấp nhận rủi ro đầu tư nghiên cứu trước là yếu tố quan trọng đảm bảo CĐS thành công. CĐS thì quan trọng là tạo ra dữ liệu, phân tích dữ liệu tạo ra giá trị, và là việc làm liên tục không phải việc 1 lần. Nếu DN đến để bán một phần mềm rồi đi thì không phải là CĐS, đó là thời CNTT.

Bộ TT&TT trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bà Rịa – Vũng Tàu, cảm ơn anh Thanh - Bí thư, đã mời Bộ, mời các DN công nghệ số vào làm việc với tỉnh. Bộ TT&TT dẫn dắt CĐS quốc gia. Trách nhiệm của Bộ là giúp các tỉnh CĐS thành công. Tỉnh thành công thì bộ mới thành công và do đó đất nước mới thành công. Thay mặt đoàn công tác, xin kính chúc sức khoẻ anh Thanh, anh Thọ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thành phố, thị xã, các huyện, các xã. Chúc các đồng chí thành công trong công cuộc CĐS để tỉnh bứt phá vươn lên, để góp phần đất nước hiện thực hoá khát vọng hùng cường, thịnh vượng, để Việt Nam vào năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng XHCN.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng