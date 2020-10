Việt Nam muốn phát triển thịnh vượng thì phải dựa trên Internet. Nhưng Internet lại không an toàn. Bảo vệ không gian mạng Việt Nam an toàn là sứ mạng cao cả của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực an toàn, an ninh không gian mạng.