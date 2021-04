Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Quốc hội sáng 5/4.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa Quốc hội, các đại biểu, khách quý, đồng bào, chiến sỹ và cử tri cả nước!

Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước, đã tín nhiệm, bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cùng với các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, Nhân dân và đất nước chúng ta. Kinh nghiệm cùng với những thành quả tốt đẹp mà các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để lại, chính là hành trang quý báu để tôi tiếp nối và phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị Chủ tịch nước.

Đặc biệt, trong không khí trang nghiêm của hội trường Diên Hồng, tôi xin được bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự nghiệp của Người luôn soi đường cho chúng ta đi. Những gì Cha Ông ta, các bậc tiền nhân làm được, luôn luôn là niềm tin, niềm cảm hứng cho quyết tâm, hành động của chúng ta hôm nay và cả thế hệ mai sau vì mục tiêu xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân là mục tiêu cao nhất.

Kính thưa Quốc hội,

Hôm nay, dưới lá cờ đỏ sao vàng, tôi xin hứa trước Quốc hội và Nhân dân cả nước, sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được hiến pháp và pháp luật quy định; phối hợp, cộng tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao.

Kính thưa Quốc hội,

Trong toàn bộ nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam ta đã vượt qua một hải trình dồn dập, đầy bão tố; từ bất ổn kinh tế thế giới đến đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ liên tiếp tác động rất nặng nề đến sự phát triển của đất nước, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, điều hành quyết liệt, sát sao của Chính phủ, sự phối hợp và giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới trong thực hiện “mục tiêu kép”, được bạn bè quốc tế đánh giá cao; tô đậm thêm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Có thể nói những thành tựu chúng ta giành được không chỉ được đo bằng con số GDP được tạo ra mà còn là những giá trị xã hội vô hình không thể tính hết, đó còn là tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, lòng quả cảm nhân hậu và tình người, sự bền bỉ và ái quốc trong Nhân dân chúng ta. Không chỉ tài lực, vật lực mà còn cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa cùng tạo nên những nguồn sức mạnh cộng hưởng đem lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho đất nước chúng ta.

Từ những bài học từ lịch sử, mỗi khi đất nước ta gặp khó khăn, thách thức, luôn có nguồn sức mạnh rất lớn đến từ tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập, sức mạnh của sự chính nghĩa, sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng hòa bình của triệu triệu người dân. Cũng chính nhờ vậy, chúng ta đã nhận được nhiều sự ủng hộ quý báu, sự hợp tác, hiểu biết, sẻ chia từ các quốc gia, bạn bè trong khu vực và trên thế giới.

Kính thưa Quốc hội,

Vinh dự mà chúng ta có được hôm nay là vinh dự trong trách nhiệm gắn với hành động và lập trường vững chắc - những điều đã hun đúc nên ý chí, tính cách và tinh thần cách mạng Việt Nam.

Thực tế, khó khăn không phải là thứ sinh ra để làm chùn bước chân của chúng ta, nó là bài kiểm tra tinh thần nhẫn nại và ý chí vươn lên của chúng ta, làm cho kết quả đạt được của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn, xứng đáng là món quà truyền thừa cho con cháu chúng ta trong tương lai. Như Bác Hồ đã từng dạy “Dân tộc ta là con Rồng, cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc, dẹp Nam, yên dân, trị nước tiếng để muôn đời”. Lịch sử vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc ta ở giai đoạn nào, thời kỳ nào cũng thể hiện khát vọng phát triển, lòng tự hào, tự cường dân tộc; trong hàng nghìn năm lịch sử hào hùng đó, các thế hệ tổ tiên, cha ông ta đã hun đúc ý chí quật cường, lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng vượt mọi hy sinh, gian khổ để giữ gìn non sông bờ cõi, xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế đất nước.

Trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam ta sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn, đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Tôi luôn tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao niềm tin của người dân đồng lòng hành động xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Việt Nam là đất nước đa dạng với nhiều dân tộc anh em, nhưng chúng ta có chung một trái tim, một mái nhà, một lịch sử vẻ vang và một sứ mệnh vinh quang. Khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường 2045 “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng XIII đề ra, đó không phải là một món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được. Cha ông ta đã làm nên những trang sử hào hùng, được viết bằng mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng: tiếp nối truyền thống hào hùng sẽ có nhiều chương sử mới viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh, hùng cường của đất nước ta, và dân tộc ta.

Kính thưa Quốc hội,

Trong bài phát biểu ngắn này, tôi xin gửi những tình cảm và lòng kính trọng đến những người lính cụ Hồ dũng cảm, những chiến sỹ công an đang ngày đêm bảo vệ sự bình an cho nhân dân, sự bình yên nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Họ là những biểu tượng của lòng can đảm, của tinh thần cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Xin gửi lời đến đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài: Đảng và Nhà nước ta luôn sát cánh cùng Nhân dân để mùa màng thêm bội thu, để sản xuất, kinh doanh luôn thành công, để những dòng sông luôn tuôn chảy mát lành, để những trẻ em luôn có những giấc mơ và hoài bão vươn xa, để những cụ già sống trọn phần đời thật ý nghĩa, hạnh phúc và để thúc đẩy tinh thần cho những con người đang khát khao cống hiến, sáng tạo.

Nhân dịp này, tôi xin được chuyển lời cảm ơn đến Nhân dân, Chính phủ và bè bạn quốc tế và vững mãi niềm tin về sự tiếp nối hợp tác, ủng hộ quý báu dành cho đất nước và con người Việt Nam; chúng tôi luôn là người bạn tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các bạn.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với đất nước, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc.

Tôi may mắn và vinh dự được tiếp nối những thành quả quan trọng mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm việc thời gian qua trên cương vị Chủ tịch nước, xin được học tập những kinh nghiệm quý báu, kế thừa và phát huy những thành tựu tốt đẹp mà Đồng chí cũng như các vị Lãnh đạo đi trước đã đạt được, để góp phần hoàn thành tốt những trọng trách lớn lao sắp tới.

Xin kính tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương một bó hoa tươi thắm.

Chúc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.