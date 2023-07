Ứng dụng định danh điện tử VNeID chính thức ra mắt vào tháng 7/2022. Những tích hợp trên ứng dụng VNeID có thể thay thế các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội... Bên cạnh những tiện ích được ứng dụng rộng rãi, không ít người than phiền về rắc rối khi trải nghiệm ứng dụng này.

Nhiều bạn đọc phản ánh tới báo VietNamNet về việc dù đã tải và kích hoạt ứng dụng VNeID cấp độ 2 nhưng không thể tích hợp được giấy tờ như giấy phép lái xe dạng thẻ PET (thẻ nhựa).

Anh Nguyễn Văn T. (ở Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết, sau khi tải và kích hoạt ứng dụng VNeID trên điện thoại, anh cũng thử tích hợp thẻ BHYT, giấy phép lái xe lên ứng dụng. Dù làm đầy đủ theo hướng dẫn, nhưng anh vẫn không thể tích hợp được cả hai loại giấy tờ trên.

"Tôi quay lại thử tìm thông tin bằng lái xe của tôi trên trang của Cục Đường bộ Việt Nam thì vẫn có đầy đủ thông tin, nhưng VNeID lại từ chối với lý do: Không có thông tin trên cơ sở dữ liệu của Bộ GTVT. Tôi không biết phải làm sao?", anh T. băn khoăn.

Tương tự, chị Hương (ở Ba Đình, Hà Nội) cũng cho biết: "Dù tôi đã đổi giấy phép lái xe từ bản giấy sang bản nhựa nhưng vẫn không thể tích hợp trên ứng dụng VNeID".

Nhiều người dùng khác phản ánh, việc tích hợp giấy tờ kéo dài nhiều ngày mới được xác thực dù đã đáp ứng các yêu cầu đưa ra.

Cụ thể, anh Đức (quê Nghệ An) cho biết đã làm theo các bước để tích hợp giấy phép lái xe, tuy nhiên quá trình này kéo dài hơn một tháng mới có thể tích hợp thành công.

Bên cạnh việc gặp khó trong tích hợp giấy tờ, khi kích hoạt ứng dụng VNeID, người dùng phải trải qua nhiều lớp mật khẩu. Đầu tiên là mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng, sau đó, để truy cập vào ví giấy tờ thì người dùng lại tiếp tục nhập lại mật khẩu một lần nữa. Một số ý kiến đề xuất bỏ mật khẩu khi mở các thông tin và chỉ cần mật khẩu khi đăng nhập.

Ngoài ra, nhiều người phản ánh việc khó đăng nhập vào những khung giờ khác nhau.

Anh Vũ Quang Huy (quê Hà Nội) cho biết rất nhiều lần đăng nhập nhưng rất khó sử dụng, thao tác nhiều nhưng không nhận được phản hồi.

"Nhiều lần tôi gặp phải tình huống tương tự và cứ nghĩ do thiết bị của mình cấu hình thấp nên thao tác bị chậm. Tôi thường khởi động lại thiết bị nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng này", anh Huy nói.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức sáng 30/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết quá trình vận hành, ứng dụng VNeID đã phát huy hiệu quả trong việc phục vụ người dân.

Về việc người dân gặp khó khăn khi sử dụng ứng dụng VNeID, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cho biết, hiện nay số lượng tài khoản được kích hoạt rất lớn nên tác động đến việc truy cập vào một số khung giờ.

Do lượng đăng ký, sử dụng gia tăng đột biến nên có một số người khi đăng nhập bị chậm. Thời gian này xảy ra vào khung giờ từ 19-21h hàng ngày. Việc xảy ra nghẽn ở một số thời điểm cũng phụ thuộc vào các nhà mạng.

Việc truy cập chậm vào ứng dụng, theo Thiếu tướng Hùng còn do nguyên nhân thiết bị điện thoại của người dân cấu hình thấp, dung lượng bộ nhớ đầy, dẫn đến chậm xử lý, thực hiện các ứng dụng.

Để giải quyết những khó khăn gặp phải, ông Hùng cho biết người dân có thể đặt câu hỏi trên trang web của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc qua đường dây nóng, đơn vị sẽ giải đáp, hướng dẫn, hỗ trợ 24/24h.

Cách tích hợp giấy phép lái xe Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư hướng dẫn người dân có thể tích hợp GPLX và BHYT vào ứng dụng VNeID ngay tại nhà theo cách sau: Bước 1: Nâng cấp VNeID lên phiên bản 2.0.7 Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng, tại màn hình chính chọn "Ví giấy tờ" Bước 3: Chọn "Tích hợp thông tin" Bước 4: Chọn "Tạo mới yêu cầu" và lần lượt nhập thông tin giấy phép lái xe/thẻ bảo hiểm sau đó gửi đi. Sau khi tích hợp bằng lái xe và thẻ bảo hiểm y tế và được phê duyệt, người dân hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng VNeID thay thế 2 loại giấy tờ này và các giấy tờ khác với điều kiện đã đồng bộ các giấy tờ này vào tài khoản định danh mức 2. Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết, mọi người nên cập nhật VNeID phiên bản 2.0.7 để sử dụng trải nghiệm ứng dụng VNeID mới nhất.

