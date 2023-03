Ứng dụng “bộ tứ công nghệ cốt lõi”

vnFace là sản phẩm của VNPT, ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt 4.0, giúp tối ưu bài toán quản trị nhân sự và kiểm soát an ninh trong doanh nghiệp. Đại diện VNPT cho biết, sản phẩm vnFace được tích hợp 4 công nghệ tân tiến nhất thế giới - “bộ tứ công nghệ cốt lõi”.

AI - mô hình AI ứng dụng vào vnFace được huấn luyện dựa trên tập dữ liệu lớn về khuôn mặt, đặc biệt tinh chỉnh với dữ liệu người dùng thực tế nên hoạt động ổn định, đặc biệt với khuôn mặt người Việt Nam. Mỗi gương mặt được biểu diễn bởi một vec tơ 512 chiều, cho phép lưu trữ nhiều đặc trưng giúp phát hiện và phân biệt người dùng một cách chính xác nhất.

Quantization - tăng tốc độ xử lý đồng thời tối ưu dung lượng lưu trữ, thông qua việc thu gọn mô hình AI kích thước lớn, giảm độ phân giải tính toán từ 32 bit xuống 8 bit để có thể đáp ứng được tài nguyên trên tại biên như điện thoại hay máy tính bảng mà không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.

Anti-Spoofing - giải pháp đã đạt được chứng chỉ iBeta, giúp phát hiện gian lận qua việc phân tích và nhận diện hình ảnh, video giả mạo, với phần cốt lõi là mô hình học sâu được huấn luyện nhiều giờ dựa trên bộ dữ liệu hình ảnh, video do chính đội ngũ kỹ sư của VNPT xây dựng, mô phỏng nhiều phương thức giả mạo khác nhau như giả mạo bằng ảnh in màu, mặt nạ in màu hay video quay từ các thiết bị điện tử.

Edge Computing - giải pháp điểm danh bao gồm nhiều mô hình học sâu được huấn luyện chuyên biệt cho thiết bị biên, sau đó được chuyển đổi định dạng để chạy được và tối ưu hiệu năng phần cứng trên các thiết bị này, giảm thiểu độ trễ so với xử lý tại máy chủ. Bên cạnh đó, bộ thư viện AI tại thiết bị cũng được bảo mật để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng cũng như chất lượng của mô hình học sâu.

Anti-Spoofing - phát hiện gian lận qua việc phân tích và nhận diện hình ảnh, video giả mạo - 1 trong 4 công nghệ tân tiến nhất thế giới được áp dụng vào vnFace

Tối ưu hoá vận hành và quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Giải pháp vnFace sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề tồn đọng của các phương thức quản trị nhân sự kiểu cũ như tốc độ thu thập thông tin chậm, thời gian báo cáo có độ trễ lớn so với tình hình thực tế, tốn nhân lực và chi phí do tồn tại nhiều khâu, từ đó tối ưu vận hành và quản lý nhân sự.

Theo VNPT, trong bối cảnh nguy cơ tấn công mạng và vấn nạn đánh cắp thông tin của khách hàng hoặc bí mật sản xuất, hay sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân vào những mục đích khác nhau luôn hiện hữu, thì vnFace - công nghệ do chính người Việt làm chủ mang đến sự an tâm cho các chủ doanh nghiệp Việt.

Ngoài “bộ tứ công nghệ”, vnFace còn tích hợp thêm công nghệ Voice Assistant, giúp người lao động có thể ra lệnh, tương tác với ứng dụng chỉ qua giọng nói mà không tốn thời gian cho quá nhiều thao tác. Nhờ đó, người dùng có thể hoàn thành chấm công với độ nhận diện chính xác cao chỉ trong khoảng 1 giây.

Ứng dụng cũng dễ dàng tích hợp với các hệ thống đóng/mở cửa tự động. Nhân viên chỉ cần đứng trước tablet, sử dụng giọng nói “nhờ” trợ lý ảo iSee (do Trung tâm Sáng tạo VNPT-IT nghiên cứu phát triển) đánh thức thiết bị và chấm công bằng khuôn mặt.

vnFace tích hợp thêm công nghệ Voice Assistant nhằm mang đến một sản phẩm chấm công toàn diện

Ông Võ Trí Dũng - Giám đốc CNTT của một doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ: “Với các module chức năng, các API/SDK chuyên biệt, vnFace có thể lập tức kết nối, tích hợp với hệ thống an ninh nội bộ và các phần mềm quản trị sẵn có như HRM, ERP, SAP…của chúng tôi mà không đòi hỏi thay thế toàn bộ, từ đó giúp chúng tôi tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu nội bộ làm cơ sở đánh giá nhân sự chính xác, khoa học”.

Đại diện VNPT cho biết, vnFace đạt chứng nhận về bảo mật UPTIME TIER III, có khả năng “siêu bảo mật” nhờ công nghệ mã hóa an ninh Secure Hash Algorithm, đảm bảo lưu trữ mọi dữ liệu ở chuẩn an toàn cao nhất.

“Với năng lực vượt trội trong việc giải các bài toán về giám sát an ninh, quản lý nhân sự của nhiều cơ quan, tổ chức với đặc thù khác nhau như doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, trường học, cơ sở y tế…, chúng tôi tin tưởng vnFace sẽ chiếm lĩnh 30% thị phần trong 5 năm tới”, đại diện VNPT khẳng định.

