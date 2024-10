“Đau đầu” tìm phương pháp bảo vệ trẻ trên không gian mạng

Theo Cục trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, có đến 91% trẻ em Việt Nam sử dụng Internet nhưng chỉ có 10% trong đó biết cách sử dụng Internet an toàn. Đây là con số đáng báo động, khi những mối đe dọa trên không gian mạng luôn rình rập và nhắm đến mục tiêu là trẻ em. Các em chưa có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để nhận diện các mối nguy hại trên mạng. Cho nên, một khi sa đà vào Internet, trẻ dễ bị chìm trong thế giới ảo, từ đó dẫn đến rất nhiều những hệ lụy như: bị lôi kéo, dụ dỗ thực hiện những hành vi trái đạo đức, giảm khả năng giao tiếp xã hội, bạo lực mạng...

Việc giáo dục trẻ em bằng những quy định khắt khe như: cấm tuyệt đối con sử dụng mạng xã hội, yêu cầu kiểm tra điện thoại của con một cách thô bạo… có thể khiến con mất đi sự riêng tư và dần hình thành khoảng cách với ba mẹ. Thậm chí ,cách làm này còn phản tác dụng, làm trẻ nảy sinh tâm lý đối kháng và tìm mọi cách thoát khỏi sự kiểm soát của ba mẹ.

Thay vì giữ vững quan điểm dạy con theo những quy tắc kỷ luật khắt khe, ba mẹ nên trở thành người bạn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ cùng con những hành trang, kỹ năng nhận diện thông tin tốt xấu trên Internet; từ đó dần định hình hành vi của con, giúp con tự lập thói quen sử dụng Internet lành mạnh ngay từ những ngày đầu tiếp cận.

Ảnh minh họa: VNPT

Giải pháp từ VNPT Family Safe

Hướng đến giải quyết nỗi lo của phụ huynh, VNPT triển khai dịch vụ VNPT Family Safe. Đây là dịch vụ quản lý an toàn thông tin, Internet an toàn cho gia đình bạn, quản lý qua app “VNPT Family Safe”. Dịch vụ này được coi như một giải pháp hướng dẫn, góp phần định hình cho trẻ cách dùng mạng an toàn, phụ huynh cũng dễ dàng đồng hành cùng con.

VNPT Family Safe là đã được vinh danh tại lễ trao giải “Nhân tài Đất Việt 2023” với các tính năng nổi bật như: chặn nội dung độc hại, quản lý thiết bị và thời gian truy cập, cung cấp báo cáo sử dụng Internet trong gia đình... Ban tổ chức đánh giá cao VNPT Family Safe với tính năng ưu việt, tận dụng lợi thế vốn có của một trong những nhà mạng viễn thông - công nghệ thông tin lớn hàng đầu Việt Nam VNPT. Theo các chuyên gia, bước tiến thành công của VNPT Family Safe là góp phần thay đổi được góc nhìn phụ huynh với việc con cái dùng Internet: chuyển từ cấm cản sang đồng hành, thấu hiểu hành vi của con.

Từng là người rất lo lắng về an toàn cho con trên không gian mạng, chị Hồng Hạnh (32 tuổi, kinh doanh tự do, Hà Nội) chia sẻ: “Sau 2 tháng sử dụng VNPT Family Safe để quản lý thời gian sử dụng Internet của con, tôi mới nhận ra rằng không phải cứ cấm cản là con sẽ nghe, có khi còn phản tác dụng. Định hướng của ba mẹ rất quan trọng trong việc định hình hành vi sử dụng Internet của con và VNPT Family Safe đã giúp tôi làm được điều đó”.

Không chỉ riêng chị Hạnh, nhiều phụ huynh khác cũng đã có những trải nghiệm “ngoài mong đợi” khi sử dụng VNPT Family Safe để xây dựng thói quen sử dụng Internet lành mạnh cho con. Việc định hình thói quen cho trẻ từ sớm không chỉ giúp trẻ có kỹ năng phòng tránh và nhận diện những nội dung không phù hợp trên Internet mà còn giúp trẻ tăng cường tư duy.

Anh Thanh Duy (51 tuổi, doanh nhân, TP.HCM) nhẹ nhàng hơn từ khi có VNPT Family Safe hỗ trợ theo sát các hoạt động của con trên Internet. Anh chia sẻ: “Do tính chất công việc thường xuyên đi công tác nên việc bảo ban, theo sát con sử dụng Internet đối với tôi vô cùng khó khăn. May sao nhà tôi dùng mạng VNPT lại tích hợp được dịch vụ VNPT Family Safe. Nhờ vậy, dù có đi công tác bao lâu tôi cũng đều có thể dễ dàng quản lý mọi hoạt động trên Internet của con chỉ bằng một ứng dụng duy nhất. Quả thật, VNPT Family Safe quá xứng đáng để đầu tư”.

Để định hướng đúng cho con trẻ, ba mẹ cần tự trang bị trước những kiến thức, kỹ năng thiết yếu cho bản thân. Ngoài ra, việc hiểu biết nhất định về các công cụ, giải pháp bảo vệ và giám sát truy cập mạng cũng giúp ích cho phụ huynh trên hành trình cùng con tạo lập thói quen sử dụng Internet an toàn, lành mạnh. VNPT Family Safe được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắc lực cho các bậc cha mẹ trong việc đồng hành trưởng thành cùng con trên không gian số, bảo vệ hàng triệu gia đình Việt.

Giải pháp hiện được cung cấp cho tất cả khách hàng sử dụng Internet VNPT, với ưu đãi miễn phí trải nghiệm 2 tháng đầu tiên. Đăng ký bằng cách liên hệ tổng đài miễn phí 18001166 hoặc tới các điểm giao dịch của VinaPhone gần nhất. Chi tiết tại website: https://familysafe.vn

Ngọc Minh