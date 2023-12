{"article":{"id":"2227054","title":"Cận cảnh căn nhà 3 tầng mới xây của tác giả 'Ngày chưa giông bão' và vợ hotgirl","description":"Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Huỳnh Khánh Vy đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi hoàn thiện căn nhà 3 tầng tại Nha Trang (Khánh Hoà).","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7713-1384.jpg?width=768&s=l15JgFlYHRJQoXkxGS9UcQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7713-1384.jpg?width=1024&s=YYQtRErBsUaZ6wTwrk_NQw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7713-1384.jpg?width=0&s=JjKksN6R_cSSdcnofHD02w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7713-1384.jpg?width=768&s=l15JgFlYHRJQoXkxGS9UcQ\" alt=\"img-7713.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7713-1384.jpg?width=260&s=gwsRd_0LPuId9LgzrY3SRA\"></picture>

<figcaption><em>Vợ chồng <a href=\"https://vietnamnet.vn/phan-manh-quynh-tag5446585953423775953.html\">Phan Mạnh Quỳnh</a> và Huỳnh Khánh Vy vừa hoàn thiện căn nhà 3 tầng tại Nha Trang (Khánh Hoà) với thiết kế hiện đại, sang trọng cùng nhiều nội thất đắt tiền. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7725-1385.jpg?width=768&s=czG_1PohXM8DQhiy89d2Nw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7725-1385.jpg?width=1024&s=YbjJX-5RPaiNyhgfVtDPGA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7725-1385.jpg?width=0&s=_6gkSWH153LbnDFl1qJ4TA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7725-1385.jpg?width=768&s=czG_1PohXM8DQhiy89d2Nw\" alt=\"img-7725.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7725-1385.jpg?width=260&s=3vqmTAs0pwMd-M-sUwx0cQ\"></picture>

<figcaption><em>Bà xã Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: \"Sống ở nơi mình muốn, ở với người mình yêu thật sự là điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời\". Cô cho biết bản thân cũng khá khó tính trong quá trình xây dựng, sửa sang căn nhà. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7717-1-1386.jpg?width=768&s=0dR6abdh2VDKiW1_0y35tA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7717-1-1386.jpg?width=1024&s=DLv5YcnAYQVXoo-wvTKWVg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7717-1-1386.jpg?width=0&s=fTdRAvuPT6Ve5fV2M9lkFg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7717-1-1386.jpg?width=768&s=0dR6abdh2VDKiW1_0y35tA\" alt=\"img-7717-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7717-1-1386.jpg?width=260&s=MzlFgoW0OrU1x11F4O_LGw\"></picture>

<figcaption><em>\"Cảm ơn anh Phan Mạnh Quỳnh đã che chở cho mẹ con em. Cảm ơn gia đình 2 bên yêu thương con cháu. Cảm ơn mọi người quan tâm, ủng hộ gia đình nhỏ của chúng tôi. Biết ơn cuộc sống này và cảm ơn vì tất cả\", Khánh Vy bày tỏ. </em></figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7738-1387.jpg?width=300&s=qbfkCU5bZuf1oBHkBDov4A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7738-1387.jpg?width=0&s=7-zj1ouYfub9IAxavykz1Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7738-1387.jpg?width=500&s=6vRvQcky2AAMUv_736LH7g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7738-1387.jpg?width=260&s=BqJp6Q4EE08RktIR9Km7UA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7721-1388.jpg?width=300&s=3IQ5h8JDS556xuImTQ3nuw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7721-1388.jpg?width=0&s=6vITb6d04S0jBjojGJOexA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7721-1388.jpg?width=500&s=S0NYDVlvG3WdNzSkF5LL5w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7721-1388.jpg?width=260&s=0iQ2xhCXvSTHYOsykh_dPQ\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7715-1389.jpg?width=300&s=CCvypofKM-i5qtJvDwstew\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7715-1389.jpg?width=0&s=n1Ba9N0iljHzX8OQBr33fg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7715-1389.jpg?width=500&s=_D_oO73ju87_zjub0zCP7g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7715-1389.jpg?width=260&s=UqngmzKXRL32A_DXXeuu6Q\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7718-1390.jpg?width=300&s=pt0hcxLu3KM219w5UufmnQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7718-1390.jpg?width=0&s=8wpl4PHr0AZaeu3K48mbsg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7718-1390.jpg?width=500&s=5WJtkHpYUH-r4SvJjN71JQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7718-1390.jpg?width=260&s=MxnHWpdBL89FzgnUX9hpDA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7722-1391.jpg?width=768&s=-gy8YZiAbMlctjrC4hOUZg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7722-1391.jpg?width=1024&s=CDuRuJIfKXz9_zJ26Ww5KA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7722-1391.jpg?width=0&s=KmDcL-wj5sTykpL87X1i-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7722-1391.jpg?width=768&s=-gy8YZiAbMlctjrC4hOUZg\" alt=\"img 7722.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7722-1391.jpg?width=260&s=Qkg0SJSo_gJNv_bP_7BxEQ\"></picture>

<figcaption><em>Vợ Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ căn hộ cũ khá nhỏ, cặp đôi quyết định xây một căn nhà mặt đất để tiện cho việc sinh hoạt trong gia đình. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7724-1392.jpg?width=768&s=BV9-CleHWejKtLTdAdySAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7724-1392.jpg?width=1024&s=yPXYEkLV-ge13t6NmsOfgA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7724-1392.jpg?width=0&s=n67TZ-tKWZx_IY6eXlyHGw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7724-1392.jpg?width=768&s=BV9-CleHWejKtLTdAdySAw\" alt=\"img-7724.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7724-1392.jpg?width=260&s=Nx1YQYrekRvdDdubwRIljA\"></picture>

<figcaption><em>Khi rảnh rỗi, tác giả của ca khúc ''Ngày chưa giông bão'' thường xuyên san sẻ với vợ những công việc trong gia đình, chăm sóc con gái. </em></figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7723-1393.jpg?width=300&s=Z3JRT46J_xdjGrlxF4zHTA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7723-1393.jpg?width=0&s=gXe--CqzLQs1l3GzDSZu_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7723-1393.jpg?width=500&s=2N8rP9-EARARTpf6V1pVcw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7723-1393.jpg?width=260&s=iUc_mAL4uDoV-sLvRV8UVQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7733-1394.jpg?width=300&s=wRgSa32_mSyYvYVELXBHhg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7733-1394.jpg?width=0&s=r9M7hbQ1i47w4eJctlAfZA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7733-1394.jpg?width=500&s=mvp9p8WBavOmuZKUUi6sHA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7733-1394.jpg?width=260&s=o8QXhyT8fp7B7o31KDNplA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7735-1395.jpg?width=300&s=XRIjLnXM4hXFZXKkXuK6mw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7735-1395.jpg?width=0&s=_CvVg6SQ5kr47gDEkby3BA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7735-1395.jpg?width=500&s=YCi_UkUiK7j2ZiRcxABAVQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7735-1395.jpg?width=260&s=5_cXJonOEGmrzIlfsHXXJg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7726-1396.jpg?width=768&s=3xB-zj5EtXbsPjixKqUuTw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7726-1396.jpg?width=1024&s=QqWXPzNBMUTg4NMPURRcnw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7726-1396.jpg?width=0&s=iq9RMlTBCTduBe-p2CjGqA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7726-1396.jpg?width=768&s=3xB-zj5EtXbsPjixKqUuTw\" alt=\"img 7726.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7726-1396.jpg?width=260&s=OLHB22Ye9riRBSirwARbRA\"></picture>

<figcaption><em>Cặp đôi đặt nhiều tâm huyết cho tổ ấm mới, chuẩn bị chu đáo từ cách trang trí không gian đến lựa chọn nội thất phù hợp. </em></figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7720-1397.jpg?width=300&s=nHTfBJfvQngBelt9LdEvYQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7720-1397.jpg?width=0&s=2-cCF4Thk6o-TWi56PRq3w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7720-1397.jpg?width=500&s=Q0T6iFaL5gRhoEJooiiNqg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7720-1397.jpg?width=260&s=pGkHGVSeHgbfhzp3kkYY8w\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7741-1398.jpg?width=300&s=rvL9CYZO7EDKnfXFH6AW6A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7741-1398.jpg?width=0&s=-2_AT6gds6B1GVjt-zU1ow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7741-1398.jpg?width=500&s=VlJwDBoc_iSiC5EUCeRPKA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7741-1398.jpg?width=260&s=4Zx1u0YOGvSUwe8VH9vzAw\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7734-1399.jpg?width=300&s=9aZuHFBK9wyNC9xMlma69Q\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7734-1399.jpg?width=0&s=mo6RvricAOc3_fZKzd28Tg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7734-1399.jpg?width=500&s=42YR7Xm5KjykkOFQ8zta6g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7734-1399.jpg?width=260&s=EkCzoREjngaBOYpML7PcDQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7740-1400.jpg?width=300&s=Qa_zgoKlqUvjLuIe9xKbEg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7740-1400.jpg?width=0&s=xfEM_0PLjIHYPSDEinFyhA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7740-1400.jpg?width=500&s=yNsbtNTPRJ1ZZ9Iz2iI5GA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7740-1400.jpg?width=260&s=Wu-n7JZuNRFzX35JhP0cGw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy công khai tình cảm từ năm 2016 và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Anh tặng vợ nhiều món quà vật chất giá trị như ôtô 2 tỷ đồng, lì xì cô dịp Tết hơn 123 triệu đồng, đưa cô đi du lịch nhiều nơi...</em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7737-1401.jpg?width=768&s=jk29G5snnsS37LjjONRAdw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7737-1401.jpg?width=1024&s=Xw9hHQSmHiABypbYBbzs7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7737-1401.jpg?width=0&s=LTbbba-QHxqGgi5nPyH-yQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7737-1401.jpg?width=768&s=jk29G5snnsS37LjjONRAdw\" alt=\"img 7737.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-7737-1401.jpg?width=260&s=gRac_7U_u10I54r9JqHRrQ\"></picture>

<figcaption>

<p><em>Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, từng nhận 2 giải thưởng \"Làn sóng xanh 2019\" tại hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất, Top 10 ca khúc được yêu thích nhất với sáng tác \"Có chàng trai viết lên cây\", nhận giải thưởng Cống hiến với hạng mục Nhạc sĩ của năm 2020. Còn Huỳnh Khánh Vy sinh năm 1994, quê Khánh Hòa, cô từng làm hot girl mẫu ảnh, đóng MV cho một số ca sĩ.</em></p>

</figcaption>

</figure>

<p><strong>Phan Mạnh Quỳnh hạnh phúc bên bà xã Khánh Vy:</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I492.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Diệu Thu</strong></p>

