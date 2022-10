Vợ không biết đủ, chồng khủng hoảng tinh thần phải nhập viện điều trị

Chuyện tình trắc trở

Năm 2012, khi còn là sinh viên, anh Nguyễn Quang Thành (hiện 34 tuổi, Hà Nội, chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán) gặp chị Nguyễn Thị Bình An (hiện 31 tuổi, Hà Nội, chuyên gia tâm lý) trong một buổi xem phim.

Bộ phim hôm ấy có nội dung hài hước, ai xem cũng cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, Quang Thành để ý đến Bình An vì thấy cô gái chỉ cười mỉm. Anh nghĩ cô đang cười duyên nên có ấn tượng đặc biệt.

Anh không biết rằng, Bình An chỉ cười mỉm vì mặc cảm với hàm răng không được đẹp sau lần gặp tai nạn lúc còn bé. Tuy vậy, anh vẫn có nhiều cảm tình với cô gái lạ mặt.

Nửa năm sau, Quang Thành và Bình An mới gặp nhau lần thứ 2. Lần này Bình An đến phòng trọ của Thành để đòi tiền lương cô đi phát tờ rơi quảng cáo. Đòi xong nợ, An được Thành mời ở lại dùng cơm trưa.

Quang Thành và Bình An trong chương trình Vợ chồng son.

Sau bữa cơm trưa ngon miệng, An có chút cảm tình với “con nợ”. Tuy vậy, cô gái vẫn chưa xác định sẽ quen anh Thành. Thời điểm này, chị đang có cảm tình với một chàng trai sinh năm 1981.

Tại chương trình Vợ chồng son, Bình An tâm sự: “Tôi khá lý trí trong tình yêu. Thời điểm đó, tôi cũng được nhiều người theo đuổi. Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn. Thế nên, tôi nghĩ hôn nhân rất quan trọng. Tôi muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau đến khi tìm được người phù hợp”.

Sau 9 tháng quen nhau, Thành chủ động tỏ tình với An. Trong một lần đi chơi, anh gượng gạo trao cho cô gái nụ hôn đầu đời. Nụ hôn ấy đã để lại trong An nhiều cảm xúc. Tuy vậy, cô gái vẫn phân vân, chưa biết nên chọn Thành hay người đàn ông sinh năm 1981.

Mãi đến khi được Thành đưa về giới thiệu với bố mẹ, An mới thay đổi ý định. Cô gái cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương mà bố mẹ của Thành dành cho mình nên quyết định nhận lời yêu của anh.

Tuy nhiên khi chính thức yêu nhau, đôi tình nhân lại liên tục nảy sinh mâu thuẫn. Thậm chí, sau 3 năm yêu đương, Thành và An quyết định chia tay.

Quang Thành kể: “Năm đó, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Thế nhưng, tôi ham làm quá khiến An nghĩ tôi không muốn cưới cô ấy. Vậy nên, cô ấy đòi chia tay. Nửa năm sau, tôi thấy mình chín chắn hơn nên xin lỗi An. Chúng tôi quay lại với nhau rồi tổ chức đám cưới luôn”.

Biến cố đau lòng

Những năm đầu về chung nhà, đôi vợ chồng trẻ sống trong ấm êm, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi Bình An sinh con đầu lòng, gia đình chị xảy ra biến cố khiến Thành phải nhập viện điều trị.

Bình An thừa nhận chính sự đòi hỏi quá nhiều của mình đối với chồng là một phần nguyên nhân khiến anh bị rối loạn thần kinh.

Những áp lực, đòi hỏi của Bình An từng khiến Quang Thành gặp vấn đề về tinh thần.

“Trước đó, chồng tôi là người giỏi kiếm tiền, có trách nhiệm với gia đình… Nhưng chưa bao giờ tôi thấy đủ. Lúc nào tôi cũng thấy chồng không tâm lý, không chiều chuộng vợ. Tôi luôn tìm kiếm điều gì đó tốt hơn từ chồng”, chị nói.

Thêm vào đó, khi có con nhỏ, cuộc sống của vợ chồng An có những đảo lộn bất ngờ. Nếu như trước đây, hai vợ chồng cùng làm rồi cùng đi ngủ thì khi có con, Thành thường phải thức khuya nhiều hơn.

Anh thức để giúp vợ chăm con và làm việc. Điều này khiến Thành sa sút, mệt mỏi.

Bình An kể: “Lúc đó lại là thời điểm tôi kém nhạy cảm nhất về nghề nghiệp. Tôi không biết chồng đang cảm thấy mệt mỏi, khó khăn nên cứ tiếp tục đòi hỏi. Thậm chí, sự đòi hỏi của tôi ngày một tăng cao.

Tôi cũng thường quát tháo chồng… Những điều đó tạo thành áp lực ngày một lớn đè nặng lên tinh thần, sức khỏe chồng tôi khiến anh bị rối loạn thần kinh phải vào viện điều trị. Bản thân tôi là chuyên gia tâm lý nên cũng cố gắng hỗ trợ, động viên anh vượt qua”.

Tuy nhiên cả hai đã cùng cố gắng vượt qua để chăm lo cho hạnh phúc của mình.

Chồng nằm viện, Bình An về nhà chăm con một mình. Trong lúc dọn quần áo vào tủ, một dòng suy nghĩ thoáng qua trí óc của chị.

Chị nghĩ: “Có những người phụ nữ vào giây phút xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trên cuộc đời này nữa. Nhưng mình vẫn còn rất may mắn, chồng mình vẫn đang ở trong bệnh viện và anh ấy sẽ trở về nhà”.

Dòng suy nghĩ thoáng qua ấy khiến chị vỡ ra nhiều điều. Chị điều chỉnh lại bản thân và cùng chồng vượt qua biến cố. Rất may sau đó, anh Thành đã vượt qua bệnh tật, trở lại bình thường.

Xuất hiện tại Vợ chồng son, anh Thành không trách vợ. Ngược lại, anh chỉ mong vợ bớt ham công việc để dành nhiều thời gian hơn cho chồng, con và bản thân. Trong khi đó, Bình An cũng không cần ông xã thay đổi hay có thêm bất cứ điều gì.

Chị nói: “Trước đây, tôi đòi hỏi ở chồng rất nhiều. Nhưng bây giờ, tôi không cần anh ấy thay đổi hay có thêm bất cứ điều gì cả. Anh cứ khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và đồng hành cùng tôi là được rồi”.