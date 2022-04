Vỡ mộng với ô tô công thanh lý giá bèo

Lâu nay nhiều người dân vẫn háo hức trước những thông tin rao bán thanh lý ô tô công thuộc các cơ quan Nhà nước với giá rẻ bèo, thường không quá 100 triệu đồng. Đó hầu hết là xe mang thương hiệu nổi tiếng như Toyota, Mazda, Mitsubishi, Honda, Ford,... có năm sản xuất từ 1995-2004, thậm chí với nhiều người sưu tầm, đôi khi lại tìm được một chiếc xe hàng hiếm từ nguồn thanh lý.

Tuy nhiên không phải lúc nào ô tô thanh lý cũng giống như "mộng", nhiều người phải quay đầu vội khi định tham gia đấu giá.

Mới đây, anh T.H.C (Đông Anh, Hà Nội) đã phải bỏ cuộc khi định tham gia đấu giá mua chiếc Toyota Land Cruiser có biển kiểm soát 31A-5019, thuộc sở hữu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Số 46 Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Lý do anh C đưa ra cho quyết định không cần suy nghĩ lại của mình là vì chất lượng chiếc xe quá tệ, không xứng với cái giá khởi điểm 73,4 triệu đồng như thông báo đấu giá.

Anh C kể lại: "Cuối tháng 12/2021 tôi nắm được thông tin từ công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia về việc bán chiếc Toyota Land Cruiser đời 2001. Thời gian xem xe được tổ chức vào hai ngày 12 và 13 tháng 1/2022. Tuy nhiên khi tận mắt chứng kiến chiếc SUV hơn 20 năm tuổi nằm một chỗ với chất lượng đồng nát, tôi không còn hứng thú đặt cọc."

Theo anh C, Toyota Land Cruiser là dòng xe yêu thích với những người chơi xe địa hình, giá trên thị trường xe cũ bao giờ cũng cao hơn một số mẫu SUV cùng thời của Nissan hay Mitsubishi. Đơn cử như cùng sản xuất năm 2001, giá của Toyota Land Cruiser hiện từ 240 triệu đến 280 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Pajero chỉ trên 100 triệu đồng. Vì vậy, giá khởi điểm 73,4 triệu đồng cho Toyota Land Cruiser 2001 là rất hấp dẫn.

Chiếc Toyota Land Cruiser đời 2001 trong diện thanh lý bị xẹp 4 bánh và đỗ ở một góc sân với cửa kính không đóng kín.

Ngay khi nhìn thấy chiếc xe đỗ trong sân với 4 bánh xẹp lép, đầu và đuôi xe bị tháo tung, anh C đã cảm thấy chiếc xe có vấn đề. Đến lúc mở khoang máy kiểm tra thì đúng như linh cảm, ý định mua xe tiêu tan hoàn toàn. "Khoang máy với động cơ là bộ phận giá trị nhất của chiếc xe thì loang lổ đầy dầu, nhiều bộ phận bên ngoài nối với cụm động cơ biến mất như két nước, máy phát, một số cảm biến và nhất là ECU đã không còn", anh C cho biết. Theo tính toán của anh, nếu mua được xe về thì số tiền phải bù thêm vào để sửa chữa, mua đồ thay thế lên tới trên 100 triệu đồng, mà chưa chắc biết kết quả ra sao.

Đầu xe trống rỗng, mất toàn bộ mặt ca-lăng, cụm đèn

Đuôi xe cũng mất một số bộ phận như lốp dự phòng, đèn hậu

Gầm xe chảy dầu ở bộ phận truyền động

Ắc quy, két nước, các đường ống trong xe dường như đã bị tháo mất

Khoang máy không chỉ loang lổ đầy dầu mà rất nhiều chi tiết nối với cụm động cơ biến mất, nhìn tan hoang

Cụm puly, máy phát...gần như chả còn gì

So với khoang máy của một chiếc Toyota Land Cruiser 2001 đang bán trên thị trường, chiếc xe thanh lý đã mất tới một nửa các bộ phận thiết yếu. (ảnh một xe Toyota Land Cruiser cùng đời).

Theo một số chuyên gia trong ngành, mua ô tô thanh lý của nhà nước có điểm lợi lớn nhất là giá rẻ, thường ít hơn tới 4 lần so với giá thị trường. Đa số các xe thanh lý có tuổi đời cao nên lệ phí sang tên đổi chủ cũng rẻ hơn so với xe ít năm tuổi. Tuy nhiên, do ô tô thường sau 10 năm đã bước vào giai đoạn hết khấu hao nên thường sẽ phải tốn nhiều tiền để thay thế, sửa chữa, nhất là với những xe bị bỏ xó, nguy cơ hư hại từ khung gầm cho đến máy móc, hệ thống điện là rất lớn.

Theo Nghị định 17/2010, về bán đấu giá tài sản, sau khi cơ quan cơ quan nhà nước có ô tô ký hợp đồng với đơn vị bán đấu giá, đơn vị bán đấu giá phải niêm yết thông tin bán đấu giá ô tô tại nơi bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản và nơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản chậm nhất 7 ngày trước khi tiến hành bán đấu giá. Người có nhu cầu mua ô tô có thể xem thông tin về đấu giá tài sản trên báo chí, hoặc website cơ quan bán xe ô tô, đơn vị tổ chức đấu giá hoặc cơ quan quản lý tài sản nhà nước ở trung ương và địa phương.

Đình Quý

