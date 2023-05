Vodafone "phải thay đổi" sau khi kết quả kinh doanh không tốt như mong đợi. (Ảnh: Bloomberg)

Theo CNBC, cổ phiếu Vodafone đã giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày 16/5 sau khi hãng viễn thông Anh thông báo sa thải nhân sự kỷ lục và dự báo tăng trưởng lợi nhuận không đáng kể.

“Hoạt động của chúng ta chưa đủ tốt. Vodafone phải thay đổi”, CEO Margherita Della Valle phát biểu.

Vodafone sẽ đuổi việc 11.000 trên hơn 100.000 vị trí trong vòng ba năm. Đây là đợt cắt giảm lớn nhất trong lịch sử công ty, theo Reuters. Nhân sự bị ảnh hưởng làm việc cả ở trụ sở chính lẫn các thị trường địa phương.

Theo tân CEO Vodafone, ưu tiên của bà là khách hàng, sự đơn giản và tăng trưởng. Vodafone sẽ đơn giản hóa tổ chức, giảm thiểu sự phức tạp để lấy lại khả năng cạnh tranh. Công ty sẽ phân bổ lại nguồn lực để mang đến dịch vụ chất lượng đúng như kỳ vọng khách hàng và dẫn dắt tăng trưởng hơn nữa.

Nick Read – người tiền nhiệm Della Valle – đã từ chức vào tháng 12/2022, kết thúc nhiệm kỳ bốn năm sau khi giá cổ phiếu Vodafone giảm sâu.

Vodafone báo cáo doanh thu 45,7 tỷ EUR (49,7 tỷ USD) trong năm tài khóa kết thúc ngày 31/3/2023, gần như không đổi so với năm trước đó. Tuy nhiên, công ty phát hành hướng dẫn doanh thu trong năm tiếp theo khá ảm đạm, trong đó dòng tiền tự do sẽ giảm xuống 3,3 tỷ EUR so với 4,8 tỷ EUR của một năm trước. Dòng tiền tự do đo lường số tiền mặt còn lại của một công ty sau khi thanh toán chi phí vận hành và các chi phí khác.

(Theo CNBC)