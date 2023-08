Dưới đây là một số mẫu xe SUV/crossover trong tầm giá trên dưới 800 triệu đồng để khách hàng tham khảo:

Mazda CX-5 2023

CX-5 là dòng xe bán tốt nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam, đồng thời luôn có mặt trong top những xe bán chạy trên thị trường nhiều tháng qua.

Mẫu crossover cỡ C của Mazda vừa được làm mới vào tháng 7 vừa qua và được phân phối với 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium với giá bán lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu, đều sử dụng động cơ 2.0L cùng hệ dẫn động cầu trước.

Như vậy, với tầm tài chính trên dưới 800 triệu cùng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước, Mazda CX-5 2023 đang được coi là sự lựa chọn hàng đầu cho một chiếc xe gầm cao đa dụng nhưng không kém phần thời trang.

Subaru Forester 2.0i-L

Với khách hàng Việt Nam, Subaru Forester dù không quá "ưa nhìn" nhưng mẫu xe này vẫn luôn được đánh giá cao về khả năng vận hành và an toàn.

Mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc C-SUV này đang được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản 2.0i-L, 2.0i-L EyeSight, 2.0i-S EyeSight, đều sử dụng khối động cơ Boxer 2.0L, có giá niêm yết 969 triệu-1,199 tỷ đồng.

Hiện, Subaru đang có chương trình khuyến mại giảm giá khá sâu đối với mẫu SUV cỡ C của mình. Cụ thể, 3 phiên bản Forester được giảm giá trực tiếp còn 823, 934 và 1.019 triệu. Với tầm giá hơn 800 triệu đồng, phiên bản thấp nhất Forester 2.0i-L với giá 823 triệu cũng là sự lựa chọn đáng để cân nhắc.

Honda CR-V 1.5E

Nằm cùng phân khúc với Mazda CX-5 hay Subaru Forester, Honda CR-V đang được Honda Việt Nam phân phối với 4 phiên bản (E, G, L và LSE), sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Giá niêm yết của CR-V từ 998-1.138 triệu đồng.

Tuy vậy, Honda đang "chơi lớn" khi giảm giá trực tiếp 150 triệu với tất cả phiên bản của CR-V nhằm dọn kho, đưa giá bán của CR-V xuống mức 858-988 triệu. Điều này kết hợp với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ khiến mẫu xe của Honda đang có giá bán khá tốt.

Với hơn 800 triệu, khách Việt có thể lựa chọn phiên bản "base" là CR-V 1.5E với giá bán 858 triệu đồng, cao hơn một chút so với phiên bản cao cấp nhất của Mazda CX-5 2023.

Hyundai Tucson 2.0AT Tiêu chuẩn

Hyundai Tucson đang được Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 4 phiên bản và 3 loại động cơ, bao gồm Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn, 2.0 AT Đặc biệt (động cơ xăng 2.0L), 2.0 AT CRD-I Dầu (động cơ dầu 2.0L) và 1.6 AT TGD-I (động cơ xăng tăng áp 1.6L).

Giá bán niêm yết cho 4 phiên bản của Tucson lần lượt là 845, 955, 1.060 và 1.055 triệu đồng. Giống như hầu hết các dòng xe khác, trong tháng 8 này, các đại lý của Hyundai đang có chương trình giảm giá mạnh, trong đó mẫu Tucson được giảm từ 55-100 triệu.

Với tầm tài chính dưới 800 triệu, phiên bản thấp nhất Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn giá 790 triệu cũng là sự lựa chọn tốt cho một mẫu xe gầm cao có thiết kế đẹp.

Toyota Corolla Cross 1.8G

Nằm ở phân khúc lấp lửng giữa B và C, mẫu crossover của Toyota là Corolla Cross cũng là cái tên bán chạy hàng đầu thị trường hiện nay. Corolla Cross đang được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và bản hybrid HV.

Giá bán lần lượt của 3 phiên bản Corolla Cross là 755, 860 và 955 triệu đồng. Trong thời gian này, mẫu Corolla Cross đang được các đại lý của Toyota Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 50-60 triệu đồng. Với tầm tài chính dưới 800 triệu, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản 1.8G với giá 755 triệu.

