Nhiều doanh nghiệp lớn cùng mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển đô thị và an sinh xã hội. Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới nêu rõ phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị, thể hiện đặc trưng bản chất tốt đẹp của chế độ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Led và thiết bị điện VONTA - Đèn sáng, nhà sang, ngập tràn hành phúc

Chỉ thị nhấn mạnh, nhà ở xã hội phải bảo đảm về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy chuẩn an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng bộ về cơ sở kỹ thuật và hạ tầng thiết yếu...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng từng triển khai, cung cấp cho các dự án nhà ở cao cấp đã mở rộng thêm sang phân khúc nhà ở xã hội. Động thái mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang nhà ở xã hội của các doanh nghiệp để cùng góp sức phát triển phân khúc nhà ở này, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030.

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam, VONTA không chỉ cung cấp đa dạng sản phẩm phù hợp với thị trường trong nước mà còn hướng tới mở rộng ra quốc tế. Đặc biệt, hiện VONTA còn tập trung đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Sự xuất hiện của VONTA tại các dự án nhà ở xã hội đã giúp xoá bỏ quan niệm lâu nay vẫn cho rằng nhà giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng không cao. Các sản phẩm đèn LED và thiết bị điện VONTA cung cấp cho các dự án luôn đảm bảo tiêu chuẩn châu Âu với giá thành hợp lý, mang lại giải pháp hoàn hảo cho các chủ đầu tư. Các sản phẩm của VONTA được đánh giá có chất lượng cao, an toàn, bền đẹp.

Đa dạng mẫu mã sản phẩm

Với 3 nhà máy sản xuất gồm nhà máy sản xuất thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng và cột đèn, VONTA đáp ứng đầy đủ các sản phẩm về thiết bị điện và chiếu sáng từ tổng thể dự án, các khu vực công cộng tới từng căn hộ.

Hiểu rằng chỉ khi sản phẩm ở mức đồng bộ cao mới có thể chinh phục được khách hàng khó tính nhất, VONTA đưa ra triết lý kinh doanh là "ONE STOP" - nghĩa là khách hàng chỉ cần đến "một điểm dừng" là VONTA sẽ có đầy đủ các sản phẩm về thiết bị điện và chiếu sáng cho dự án, từ sản phẩm cơ bản đến đặc thù, dành cho các dự án từ nhà ở, đô thị, nhà máy, hạ tầng hay phong cách từ truyền thống đến hiện đại.

VONTA đáp ứng đầy đủ các sản phẩm về thiết bị điện và chiếu sáng từ tổng thể dự án, các khu vực công cộng tới từng căn hộ

Các sản phẩm của VONTA bao gồm đế âm, ống luồn cứng, ống luồn mềm; tủ điện; aptomat các pha, các dòng, các công suất; quạt hút gắn tường, gắn trần; công tắc các dòng mặt chữ nhật phổ thông hoặc mặt vuông và những dòng xu thế, loại 1 đến 6 công tắc, điều khiển 1 chiều hoặc 2 chiều (có dòng công tắc đa điểm hoặc dòng trung gian); ổ cắm 2 chấu phổ thông và 3 chấu đa năng; đèn LED âm trần, đèn LED hành lang, đèn ốp ban công…

Các sản phẩm thiết bị điện tại các khu vực công cộng của dự án như đèn exit, đèn thoát hiểm, buồng kỹ thuật điện, đèn tuyp tầng hầm, đèn máng xương cá tầng hầm hay thậm chí là đèn đường, đèn chiếu sáng khu vực công cộng (sân, sảnh chung cư, khu vực đường nội khu…).

Nhờ cung cấp các sản phẩm thiết bị điện và chiếu sáng đồng bộ, các chủ đầu tư không mất thời gian tìm kiếm đối tác nhà thầu cung cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giảm tối đa rủi ro các thiết bị không đồng bộ gây khó khăn khi lắp đặt, vận hành và an toàn.

Bên cạnh đó, VONTA sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp, năng động, quản lý bằng công nghệ hiện đại. Nhờ đó, VONTA có khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn, luôn kịp tiến độ của các chủ đầu tư, cũng như tiện lợi về vấn đề bảo hành.

Chất lượng châu Âu - Chi phí tối ưu

Với các dự án nhà ở xã hội, do bị giới hạn về giá bán nên vấn đề làm thế nào để tiết kiệm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhà ở đã khiến nhiều chủ đầu tư phải tính toán, lựa chọn kỹ các đơn vị nhà thầu, nhà cung cấp. Trong đó, vấn đề được đặt lên hàng đầu là thiết bị điện cho toà nhà và căn hộ phải đảm bảo an toàn, chất lượng, hiện đại, thẩm mỹ và chi phí hợp lý, không làm đẩy giá thành căn hộ lên cao.

VONTA nỗ lực không ngừng để thực hiện “lời hứa” thiết bị điện tiêu chuẩn châu Âu trên đất Việt, với giá thành phù hợp phục vụ người Việt

Mặc dù mở rộng hướng tới phân khúc nhà ở xã hội nhưng VONTA luôn đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, cam kết nhờ 3 yếu tố gồm nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, công nghệ máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất và chuyên gia nước ngoài kiểm soát chặt chẽ.

Đồng thời, VONTA cam kết bảo hành, bảo dưỡng theo yêu cầu, xử lý từng vấn đề cũng như thực hiện chính sách bảo hành, bảo trì đúng quy định và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Các sản phẩm của VONTA có mức giá hợp lý, phù hợp với các dự án nhà ở xã hội. Ngoài ra, việc hợp tác với một nhà cung cấp như VONTA có thể giúp nhà thầu cũng như chủ đầu tư giảm bớt các đầu mối khi công trình được đưa vào vận hành hoàn thiện, đơn giản hoá quá trình bảo hành, từ đó tiết kiệm các chi phí phát sinh, đảm bảo giá thành không bị tăng lên.

Hàng loạt chủ đầu tư tin dùng

Chất lượng của VONTA đã được khẳng định qua sự tin tưởng, đánh giá cao tại hàng loạt dự án như Trụ sở Cục Phòng cháy chữa cháy và Cục kho vận - Bộ Công an, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Nhi TW cơ sở II, Bệnh viện sản TW cơ sở II, Dự án BRG Grand Plaza, Khu đô thị Phương Đông Green Park, Lạc Hồng Lotus khu Ngoại Giao Đoàn, Toà nhà The Nine, Chung cư Intracom, Chung cư IA 20 Ciputra…

Các sản phẩm của VONTA đều được các Chủ đầu tư, thị trường đánh giá cao về chất lượng, sự đa dạng, độ bền bỉ, tính thẩm mỹ và an toàn cho người dùng

Trong thời gian qua, thương hiệu cũng ghi dấu ấn tại nhiều công trình nhà ở xã hội đáng chú ý.

Tiêu biểu là dự án khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất N02, thuộc Khu nhà ở và Dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, VONTA cung cấp các sản phẩm đèn LED và thiết bị điện bao gồm Aptomat, RCBO, công tắc (đôi, đơn), ổ cắm (đôi, đơn), cùng nhiều loại đèn chiếu sáng như đèn ốp trần, đèn downlight, đèn LED, đèn trang trí. Ngoài ra, còn có các thiết bị như hạt tivi, quạt hút mùi, hạt ổ cắm mạng, công tắc bình nóng lạnh,... Dự án có quy mô 123 căn hộ và đã đi vào hoạt động.

Tại Quảng Ninh, sản phẩm của VONTA cũng xuất hiện tại dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng. Các sản phẩm đèn LED và thiết bị điện của VONTA bao gồm MCB, RCCB, công tắc (đôi, đơn), ổ cắm, các loại đèn chiếu sáng (ốp trần, downlight), bộ công tắc chuông, chuông điện,...

VONTA - lựa chọn hàng đầu cho các chủ đầu tư, các công trình cần chất lượng cao với chi phí hợp lý cùng dịch vụ hàng đầu

“Chúng tôi biết đến VONTA không chỉ qua sự giới thiệu từ các chủ đầu tư khác mà còn vì đây là một thương hiệu thuộc Tập đoàn AMACCAO. Trước đây, chúng tôi đã sử dụng nhiều sản phẩm khác của AMACCAO như cống, cọc bê tông, ống nhựa EUROPIPE, cửa chống cháy NOVODOOR… và đều rất hài lòng về chất lượng. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của VONTA. Hơn nữa, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ và bảo hành của VONTA cũng rất chuyên nghiệp và chu đáo.” - Đại diện một chủ đầu tư chia sẻ.

VONTA cũng vinh dự nhận giải thưởng danh giá, uy tín như Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN (ASEAN Brands Award) năm 2022, Top Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2021, sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2020… Bên cạnh đó, VONTA còn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp điện. Liên hệ hợp tác: - Hotline: 0989.856.866 - 0971.502.288 - Website: https://vonta.com.vn - Địa chỉ: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Ngọc Minh