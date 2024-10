Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 103/CĐ-TTg ngày 7/10 về hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong cuối năm 2024 và những năm tiếp theo; Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 8/10 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Đây là lý do các chủ đầu tư và nhà thầu đang tìm kiếm những đối tác lớn cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo tiến độ thi công.

VONTA khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp điện

Với lợi thế đa dạng sản phẩm cùng chất lượng tiêu chuẩn châu Âu, tiến độ cấp hàng nhanh và dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu, thiết bị điện và chiếu sáng VONTA - Thành viên Tập đoàn AMACCAO trở thành cái tên được hàng loạt chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng”.

Chất lượng châu Âu

Công ty Cổ phần VONTA Việt Nam là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa AMACCAO - Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và các đối tác, chuyên gia hàng đầu thế giới để tạo nên các sản phẩm bền, đẹp, an toàn, giá thành hợp lý. Hiện, VONTA là một trong những đại diện tiêu biểu cho thương hiệu thiết bị điện và chiếu sáng nội địa mang tầm vóc chất lượng châu Âu tại Việt Nam.

VONTA - Thiết bị điện chất lượng châu Âu sản xuất tại Việt Nam

VONTA luôn đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, cam kết nhờ 3 yếu tố: nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, công nghệ máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất và chuyên gia nước ngoài kiểm soát chặt chẽ từng khâu.

Chính vì vậy, VONTA đã nhập khẩu về Việt Nam toàn bộ hệ thống dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại nhất, các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ châu Âu cùng với đội ngũ người lao động được đào tạo chuẩn mực, có tay nghề cao để nhanh chóng, liên tục tạo nên những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe.

Đa dạng mẫu mã sản phẩm

Với 3 nhà máy sản xuất gồm nhà máy sản xuất thiết bị điện, nhà máy thiết bị chiếu sáng và nhà máy sản xuất cột đèn, VONTA đáp ứng đầy đủ các sản phẩm về thiết bị điện và chiếu sáng từ tổng thể dự án, các khu vực công cộng tới từng toà nhà, từng căn phòng …

Các sản phẩm của VONTA bao gồm đẩy đủ các dòng sản phẩm như công tắc, ổ cắm, Aptomat, cầu dao, tủ điện, quạt hút, ống luồn dây và phụ kiện, ổ cắm kéo dài, đui phích cắm, đèn Led, đèn exit, đèn công trình, cột đèn…

VONTA đáp ứng đầy đủ các sản phẩm về thiết bị điện và chiếu sáng mà một dự án cần

Hiểu rằng chỉ khi sản phẩm ở mức đồng bộ cao mới có thể chinh phục được khách hàng khó tính nhất, VONTA đưa ra triết lý kinh doanh là "One Stop" - nghĩa là khách hàng chỉ cần đến "một điểm dừng" là VONTA sẽ có đầy đủ các sản phẩm về thiết bị điện và chiếu sáng từ sản phẩm cơ bản đến đặc thù dành cho mọi dự án (từ toà nhà hành chính văn phòng, trường học, bệnh viện, chung cư, căn hộ đến đường giao thông …) hay mọi phong cách từ truyền thống đến hiện đại.

Nhờ cung cấp các sản phẩm thiết bị điện và chiếu sáng đồng bộ, các chủ đầu tư không mất thời gian tìm kiếm nhiều đối tác nhà thầu cung cấp, nhờ đó tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giảm tối đa rủi ro các thiết bị không đồng bộ gây khó khăn khi lắp đặt, vận hành và mất an toàn.

Ngoài ra, việc hợp tác với một nhà cung cấp như VONTA có thể giúp nhà thầu cũng như chủ đầu tư giảm bớt các đầu mối khi công trình được đưa vào vận hành hoàn thiện, đơn giản hoá quá trình bảo hành.

Tiến độ cấp hàng nhanh chóng

Một trong những thách thức lớn đối với các chủ đầu tư khi thực hiện các công trình là làm thế nào để vừa đảm bảo tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu chất lượng. Do đó, chủ đầu tư phải lựa chọn kỹ các đơn vị nhà thầu, nhà cung cấp. Với VONTA, các chủ đầu tư có thể tiết kiệm thời gian và chi phí nhờ việc cung cấp sản phẩm đồng bộ, từ đó giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tiến độ thi công. Các sản phẩm của VONTA luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, hiện đại, thẩm mỹ và chi phí hợp lý.

Nhờ sở hữu 3 nhà máy cùng hệ thống phân phối rộng khắp, VONTA có khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn, luôn đạt tiến độ

Thương hiệu được nhiều chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng”

VONTA đã ghi dấu ấn tại loạt công trình có yêu cầu khắt khe về thiết bị điện cả chất lượng và tiến độ như: Công trình Trụ sở Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tin tưởng lựa chọn thiết bị điện của VONTA. Điều này khẳng định chất lượng, độ bền đẹp và an toàn của sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều vụ cháy bắt nguồn từ sự cố chập nổ do lựa chọn thiết bị điện kém chất lượng. Hay tại Bệnh viện Nhi Hà Nội - công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, cũng đã lựa chọn sản phẩm thiết bị điện của VONTA. Sự hiện diện của VONTA tại các dự án bệnh viện lớn, nơi đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn và chất lượng khắt khe, tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu trên thị trường.

Chất lượng của VONTA đã được khẳng định qua sự tin tưởng, đánh giá cao tại hàng loạt dự án khác như các trụ sở cơ quan hành chính công (Trụ sở Cục Trang bị và kho vận - Bộ Công an,…); các bệnh viện (Bệnh viện Nhi TW cơ sở II, Bệnh viện sản TW cơ sở II,…); các trường học (Trường Quốc tế Archimedes Đông Anh, Trường THPT Tây Hồ…); các dự án khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng, chung cư, toà văn phòng (Dự án BRG Grand Plaza, Lạc Hồng Lotus khu Ngoại Giao Đoàn, Khu đô thị Phương Đông Green Park, Toà nhà The Nine, Chung cư IA 20 Ciputra…), hay các dự án nhà máy, nhà xưởng của các đối tác Hợp Lực, Licogi…

Các sản phẩm của VONTA đều được các Chủ đầu tư, thị trường đánh giá cao về chất lượng, sự đa dạng, độ bền bỉ, tính thẩm mỹ và an toàn cho người dùng

“Chúng tôi biết đến VONTA không chỉ qua sự giới thiệu từ các chủ đầu tư khác mà còn vì đây là một thương hiệu thuộc Tập đoàn AMACCAO. Trước đây, chúng tôi đã sử dụng nhiều sản phẩm khác của AMACCAO như cống, cọc bê tông, ống nhựa EUROPIPE, cửa chống cháy NOVODOOR… và đều rất hài lòng về chất lượng. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của VONTA. Hơn nữa, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ và bảo hành của VONTA rất chuyên nghiệp và chu đáo”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

VONTA cũng vinh dự nhận giải thưởng danh giá, uy tín như Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN (ASEAN Brands Award) năm 2022, Top Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2021, sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2020… Bên cạnh đó, VONTA còn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp điện. Liên hệ hợp tác: - Hotline: 0989.856.866 - 0971.502.288 - Website: https://vonta.com.vn - Địa chỉ: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Ngọc Minh