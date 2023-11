Album Why Me? Find Me! của VP Bá Vương tự tay vẽ ảnh bìa album, hôn nồng nàn vợ sắp cưới có 8 ca khúc mang thông điệp yêu thương bản thân, tự do là chính mình, gồm: Why Me? Find Me!, Quái, SOS, Trăng thư, Xương rồng, 1 trong 2, Tôi đi tìm tôi, Phá lệ và C’Mơn.

Nam ca sĩ cũng thực hiện triển lãm theo hình thức nghệ thuật sắp đặt gồm 9 bức tranh do chính anh vẽ. Trong đó, 1 bức tranh là ảnh bìa album Why Me? Find Me!, 8 bức tranh còn lại tương ứng với 8 ca khúc trong album. Triển lãm được mở cửa tự do trong hai ngày 29 và 30/11.

Nam ca sĩ cho biết sự kiện này gói gọn 7 năm làm nghề của mình, ra mắt một hình tượng mới của anh - họa sĩ, ca sĩ Vương

Không gian buổi triển lãm của VP Bá Vương.

Bên cạnh giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, nam ca sĩ gây xúc động khi công khai bạn gái 7 năm. Được biết, cô cũng là quản lý của nam ca sĩ và cả hai chỉ là đồng nghiệp trong thời gian đầu quen biết. Anh xúc động khi bạn gái sẵn sàng hy sinh, ẩn mình nhằm thuận lợi cho sự nghiệp của mình, nên anh muốn công bố mọi thứ tại cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Anh khẳng định tình yêu rất đẹp và cần được tôn vinh, không cần phải che giấu khiến bạn gái xúc động bật khóc.

Ca sĩ cho biết bạn gái luôn hy sinh vì mình rất nhiều. Cô là quản lý kiêm bạn diễn trong MV Em đang ở đâu của anh. Sau khi quay phân cảnh trên phi thuyền suốt 7 tiếng, cô bị bầm tím toàn chân nhưng không than trách. Anh luôn ân hận về việc này vì đã không dành đủ sự quan tâm tới người mình yêu.

Ca sĩ tiết lộ đã cầu hôn thành công bạn gái và cả hai dự định tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm nay.

VP Bá Vương hôn bạn gái nồng nàn ngay tại triển lãm.

VP Bá Vương công khai bạn gái 7 năm:

VP Bá Vương tên thật là Trần Bá Vương, sinh năm 1996. Anh từng tham gia chương trình The Debut (Dự án số 1) 2018 và The Heroes (Thần tượng đối thần tượng) 2021, gây ấn tượng bởi phong cách phá cách, nổi loạn. Ngoài ca hát, anh còn có thể khả năng sáng tác, vũ đạo và vẽ tranh.

Thanh Phi