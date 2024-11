Bà Krisanong Suwanwong, Chủ tịch Điều hành Trung tâm Phối hợp Xúc tiến Mạng lưới Trực tuyến, đồng thời là nhà hoạt động chống tham nhũng nổi tiếng mới lên tiếng về việc xuất hiện trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông Ratthaphum Tokhongsap (Film) và bà Panjarat Kanokrakthanaphon (sếp Pan), nghi phạm trong vụ án The Icon Group. Đoạn ghi âm này bị cho là có yêu cầu số tiền 20 triệu baht để giải quyết vụ việc.

Krisanong cho biết giọng nữ trong đoạn ghi âm đúng là của mình nhưng đoạn ghi âm đã bị cắt một số phần. Về khoản tiền 20 triệu baht, đây chỉ là chi phí cho kế hoạch cơ cấu kinh doanh, bao gồm ngân sách cho truyền thông và tiền bồi thường cho nạn nhân. Số tiền này được thảo luận với ban lãnh đạo của The Icon Group, họ định giá kế hoạch dựa trên quy mô kinh doanh.

Bà Krisanong Suwanwong. Ảnh: FBNV

Về khả năng bị truy tố hay bắt giữ, Krisanong thừa nhận lo lắng và chưa chuẩn bị tiền bảo lãnh, nhưng có bằng chứng để bảo vệ bản thân. Bà khẳng định bằng chứng này có thể làm rõ sự thật và giúp mình vô tội.

Kritsanong suy đoán mình trở thành mục tiêu trong vụ án này vì trước đó đã giúp đỡ 89 nạn nhân của The Icon Group nhận được tiền bồi thường. Điều này có thể đã khiến những người mất lợi ích cảm thấy tức giận và là nguyên nhân dẫn đến việc số nạn nhân gia tăng, hiện đã lên đến hơn 10.000 người.

Krisanong tham gia vào vụ án này vì mong muốn có được các biện pháp mạnh mẽ hơn từ Cục Bảo vệ Người tiêu dùng (CPB) để bảo vệ các nạn nhân. Gần 100 nạn nhân dưới sự quản lý của Krisanong sẽ nộp đơn kiện trực tiếp để đẩy nhanh tiến trình pháp lý. Krisanong khẳng định đang làm việc với cảnh sát và tin tưởng vào mọi nỗ lực của các cơ quan chức năng.

Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.

Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.

