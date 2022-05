Vụ 4 người chết trong căn hộ chung cư: Camera ghi nhận không có người lạ

Hồi 16h ngày 26/5, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhận được tin báo từ Ban quản lý tòa nhà Park 1 Time City (thuộc phường Mai Động) về việc phát hiện 4 tử thi trong căn hộ số 2805. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đến hiện trường; khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.