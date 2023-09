Theo thông tin ban đầu, người chồng đã giết vợ và 2 con, sau đó treo cổ tự tử. Khi vụ việc được phát hiện, cả 4 người đã tử vong.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án.

Chiều 1/9, theo ghi nhận của PV VietNamNet, nơi xảy ra vụ án mạng ở khu vực đê Xuân Quang thuộc phường Long Biên. Ngôi nhà có 4 người tử vong nằm sâu trong ngõ, thưa dân cư, thậm chí không có số nhà, tên đường, hiện đã phong tỏa có cảnh sát bảo vệ.

Chia sẻ với phóng viên, bà D. (hàng xóm) cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày, bà đi làm đồng về đã thấy lực lượng công an xuất hiện tại đây, lập rào chắn đầu ngõ. Ngay sau đó, nhiều xe cứu thương cũng lần lượt đến.

Chị T. hàng ngày bán nước ở chân cầu Vĩnh Tuy.

Còn theo bà T.T.N (hàng xóm), người chồng trong vụ án tên H., khoảng 45 tuổi. Gia đình này chuyển về đây sinh sống từ khoảng 4-5 năm trước. H. có 2 đời vợ, 4 người con.

Người phụ nữ bị H. giết là vợ hai, còn 2 cháu bé có 1 người là con của vợ đầu, cháu còn lại là con của Huy và vợ hai.

Công an bảo vệ hiện trường

Hàng ngày, vợ của H. là chị T. bán nước ở gầm cầu Vĩnh Tuy. Còn H. làm nghề lái xe ba bánh chở hàng. Người đàn ông này có thói cờ bạc, rượu chè, thỉnh thoảng đánh vợ.

Nhiều người dân cho rằng, nguyên nhân ban đầu là do 2 vợ chồng mâu thuẫn, nên người vợ viết đơn ly hôn. Trong lúc 2 vợ chồng cãi cọ đánh nhau, 2 người con vào can ngăn thì bị H. chém chết.

Một lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Long Biên và các cơ quan nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ việc. “Bước đầu nhận định, người chồng đã giết cả nhà sau đó treo cổ tự tử. Nguyên nhân cụ thể đang được làm rõ”, vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội nói.

Tại hiện trường ghi nhận, 3 người trong gia đình tử vong do ngoại lực tác động. Còn chủ nhà là N.V.H (45 tuổi) chết trong tư thế treo cổ.