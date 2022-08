Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do chửi bới Hoài Linh, Vy Oanh

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, tổ chức các buổi livestream đề cập đến nhiều vấn đề, có những phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhiều người khác.

Trong đó cơ quan CSĐT đã làm rõ, bà Hằng đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ hài Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni).

Bị can Nguyễn Phương Hằng khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng có khai báo về lý do lên mạng chửi bới, xúc phạm đến các cá nhân trên.

Về nghệ sĩ hài Hoài Linh, bà Hằng cho rằng, Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, là người mà bà cùng chồng tố giác lừa đảo thông qua việc giao tiền từ thiện, xây dựng chùa. Khi bà Hằng đề nghị trên mạng xã hội là Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi “lừa đảo…” thì nghệ sĩ này im lặng.

Trong nhiều cuộc livestream, bà Hằng liên tục gọi tên Hoài Linh nhưng không thấy có động thái nên cứ tiếp tục…

Về ca sĩ Vy Oanh, bà Hằng cho rằng, nữ ca sĩ có những bình luận trên mạng xã hội “cà khịa” về những hoạt động từ thiện của bà. Do đó bà ăn trả - đáp trả với nữ ca sĩ.

Riêng về nhà báo Hàn Ni, bà Hằng khai nguyên nhân bà “bêu” nữ nhà báo này vì bà Hàn Ni liên tục có những phân tích, phát ngôn không tốt trên kênh Youtube cá nhân về hoạt động của Công ty CP Đại Nam và của quỹ từ thiện Hằng Hữu của vợ chồng bà.

Về những thông tin sử dụng để phát ngôn trong các buổi livestream liên quan đến các cá nhân trên, bà Hằng khai rằng, đã đọc trên mạng xã hội, trên báo và bà nằm… mơ. Nhưng bà cũng thừa nhận, các thông tin đó không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng, xác thực, không có căn cứ chứng minh là đúng.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đã tiếp nhận nhiều đơn và cả Công an tỉnh Bình Dương chuyển giao, về việc nhiều cá nhân khác tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã có phát ngôn xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của họ. Hiện Công an TP.HCM đang xử lý các đơn thư tố cáo này theo quy định pháp luật.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang làm rõ về hành vi của những người giúp sức, những khách mời của bà Hằng trong các buổi livestream cũng như các Youtube “ăn theo” sự kiện Nguyễn Phương Hằng có những clip, phát ngôn xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.