Vụ bán rẻ đất công cho Quốc Cường Gia Lai, dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Theo dự kiến, ngày 22/9 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM) và 9 thuộc cấp của ông Cang tại Văn phòng Thành uỷ và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Ông Cang và các đồng phạm liên quan đến vụ mua bán rẻ đất công 32 ha ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và 169.229m2 đất của dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong (quận 7).

Tuy nhiên do bị cáo Phan Thanh Tâm (cựu Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM) vì lý do sức khỏe, và luật sư bị cáo có lý do khách quan nên không thể tham gia phiên tòa. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo nên TAND TP.HCM dời lịch xử sang ngày 10/10.

Ông Tất Thành Cang

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã 3 lần trả hồ sơ đề nghị Cơ quan An ninh điều tra làm rõ nhiều nội dung như xác định tài sản Nhà nước thất thoát tại các thời điểm, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, trách nhiệm dân sự của các bị can, làm rõ thêm vai trò trách nhiệm của các cá nhân khác không bị xử lý…

Theo truy tố, các cá nhân tại Công ty Tân Thuận (là công ty Nhà nước) và Văn phòng Thành uỷ TP.HCM đã có sai phạm nghiêm trọng trong vụ bán rẻ 32ha đất công ở xã Phước Kiển và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Tháng 8/20216, Công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị đầu tư theo tỷ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án. Bị can Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, đã chỉ đạo thuộc cấp thuê Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM xác định giá bình quân là 1,05 triệu đồng/m2. Sau đó Công ty Tân Thuận xây dựng đơn giá chuyển nhượng là 1,25 triệu đồng/m2.

Đến tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 32ha Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước 215,5 tỷ đồng.

Tại dự án KDC Ven Sông Tân Phong, tháng 11/207, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho nhà nước 283 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, đối với bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, CQĐT sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài nguyên Môi trường và kết quả điều tra.

Trước khi bị đề nghị truy tố trong vụ án này, ông Tất Thành Cang vừa bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù vì bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.