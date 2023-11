Ngày 6/11, TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội "Hành hạ người khác" và Lê Văn Bậm (45 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về các tội “Hành hạ người khác”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ án này từng gây bức xúc dư luận khi người mẹ đã dùng điện thoại quay lại cảnh người tình hành hạ con ruột mình.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Liên Quân làm chủ tọa. Bảo vệ cho bị hại là luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, hiện nay nạn nhân là bé Trần Nguyễn A.T. đang được Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM gửi tại Làng trẻ SOS. Sức khỏe, tinh thần của bé đều ổn định và được chăm sóc tốt.

Bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên và Lê Văn Bậm tại tòa.

Theo truy tố, năm 2018, Nguyên kết hôn với anh Trần Minh T. và có 2 con chung. Đến tháng 10/2021, anh T. bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Thời gian này, Nguyên sống chung như vợ chồng với Lê Văn Bậm tại xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) cùng hai con.

Đến ngày 10/4/2022, Bậm bắt cháu A.T. (3 tuổi, con riêng của Nguyên) cầm chai nước suối đặt lên chiếc loa thùng cao ngang đầu cháu, hai tay luôn giữ chai nước suối, không được bỏ tay xuống.

Giữ được một lúc, cháu A.T. mỏi tay bỏ xuống thì Bậm chửi bới, dọa nạt làm cháu sợ và khóc. Đồng thời, Bậm dùng tay cầm dương vật của cháu T. dọa cắt làm cháu A.T. khóc lớn. Đến ngày 25/4/2022, Bậm tiếp tục hành hạ cháu A.T.

Chứng kiến việc người tình hành hạ con nhưng Nguyên không can ngăn mà dùng điện thoại quay lại rồi dùng tài khoản Facebook của mình tên "Thảo Nguyên" gửi cho người khác để đùa vui, giải trí.

Đến tháng 3/2023, anh T. cai nghiện xong trở về địa phương và tìm Nguyên để thăm các con. Do trước đây anh T. và Nguyên bán hàng online nên anh T. mượn lại tài khoản Facebook tên "Thảo Nguyên" của Nguyên để tiếp tục bán hàng. Khi đăng nhập, anh T. phát hiện các đoạn video hành hạ con mình nên đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Khám xét nơi ở của cặp đôi Bậm và Nguyên, cảnh sát đã phát hiện, thu giữ 0,2g ma túy cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra, Bậm khai do cháu A.T. hay khóc và không nghe lời nên hành hạ cháu để vừa hù dọa, vừa làm thú vui tiêu khiển. Trong khi đó Nguyên khai thấy thích thú khi nhìn Bậm hành hạ cháu A.T. nên quay clip gửi cho bạn bè xem để giải trí.

Đối với số ma túy đá trên, Bậm khai mua từ một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở đường Bùi Viện về sử dụng một mình; còn Nguyên không biết việc Bậm cất giấu ma túy.

Cáo trạng cũng xác định, đối với 4 đoạn clip quay lại cảnh Bậm cho bé A.T. sử dụng chất nghi là ma túy, do thời gian xảy ra đã lâu, không thu giữ được ma túy, kết quả xét nghiệm bé A.T. âm tính nên chưa đủ căn cứ xử lý Bậm về hành vi “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quá trình xét hỏi tại tòa hôm nay, hai bị cáo khai nhận, tối 15/4/2022, các bị cáo đã cùng bà Lê Thị Bé sử dụng ma túy. Sau khi bà Bé về, Bậm đã đưa ma túy cho cháu A.T. nói “ê tới lượt rồi kìa, hút đi”, sau đó, cháu A.T. cầm ống hút hút và thổi ra khói. Bị cáo Nguyên còn quay video lại và hỏi “hút ma túy có OK không?".

Theo HĐXX, hành vi này có dấu hiệu của tội “Lôi kéo người khác sử dụng ma túy”. Tuy nhiên, cáo trạng chưa xem xét hành vi này của bị cáo là có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.

Cũng theo HĐXX, lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với đoạn video quay lại, có trong hồ sơ vụ án. Từ đó có đủ cơ sở chứng minh, bị cáo Bậm cung cấp ma túy, địa điểm… cho bị cáo Nguyên sử dụng, hành vi này có dấu hiệu tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Vì vậy, sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung.