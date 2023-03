Ngày 4/3, người dân ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội chưa hết bàng hoàng và thương cảm sau cái chết của cháu bé 17 tháng tuổi tại cơ sở trông trẻ trên địa bàn.

Ngôi nhà nơi 2 cô giáo trông trẻ. (Ảnh T. A).

Chị N. (ở xã Vạn Điểm, người dân sinh sống gần cơ sở trông trẻ) cho biết, ngôi nhà Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành thuê để trông trẻ nằm ở gần chợ dân sinh, mức giá khoảng 3 triệu đồng/tháng. Diện tích ngôi nhà khoảng 80m2. Với điện tích đó, 2 bảo mẫu trông khoảng 10 cháu.

“Cơ sở mới mở và hàng ngày việc trông trẻ diễn ra từ 7-19h. Mỗi trẻ nhận trông, 2 cô này thu từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/tháng. Chúng tôi nghe nói, ngày 3/3, công an đưa 2 cô về dựng hiện trường. Qua lời khai của 2 cô này, tôi khá bất ngờ và không nghĩ họ lại có hành động dã man như vậy", chị N bày tỏ.

Theo chị N., 2 cô trông trẻ ở đây được khoảng 4 năm, chưa từng xảy ra việc nghiêm trọng như vậy. Các cô thỉnh thoảng còn bế các con sang nhà chị cân nhờ, xem có lên cân hay không.

Chị N. tiếp tục kể: "Hai cô này ở đây nhìn bên ngoài khá hiền lành, cũng hay giao lưu với hàng xóm. Ngày nào các cô cũng ra mua hoa quả trò chuyện với tôi.

Nhiều hôm trẻ mới gửi đến khóc, hai cô còn bế các cháu đi rong ở xóm. Trước đây, cơ sở trông trẻ này là của một người khác, sau đó được An và Lành thuê lại, trong nhà không lắp camera.

Có hôm, các cô bế trẻ sang nhà tôi bảo đang chán, có khi bỏ về đi làm với chồng, chứ trông trẻ như này thu nhập thấp.

Người dân gần nơi xảy ra sự việc vẫn bàn tán xôn xao.

Chị N. cũng cho biết, bản thân không thể tin hai cô có thể đánh cháu bé dã man như vậy.

Các cô mở cửa từ 7h sáng đến 10h30, khi cho trẻ ăn và đi ngủ mới đóng cửa. Cơ sở trông trẻ cũng sạch sẽ, ngày nào các cô cũng vệ sinh, lau dọn vài lần. Thậm chí, chị còn giới thiệu em gái mình đến đây gửi trẻ.

Tương tự, bà Nguyễn T. M. nói thêm: "Tôi vẫn dẫn cháu ngoại vào cơ sở trông trẻ chơi. Thấy hai cô trông trẻ cũng niềm nở, hoà nhã. Nếu như các cô đánh cháu bé như vậy, chắc lương tâm sẽ áy náy lắm".

Còn anh Trần V. H. làm nghề cắt tóc, nhà gần cơ sở cho biết: "Vợ chồng tôi khá bất ngờ trước lời khai của hai cô trông trẻ. Cô Lành hay trò chuyện với mọi người, còn cô An ít nói hơn".

“Tôi không nghe thấy các cô đánh cháu có tiếng động mạnh bao giờ, thi thoảng thấy các cô mắng con, tiếng trẻ con khóc thì có. Lắm hôm thấy trẻ khóc lâu, tôi hỏi các cô thì được biết bạn này mới đi lớp (bé trai 17 tháng tuổi- PV), nên chưa quen, hay khóc”, vợ anh H. nói.

Các đối tượng: An (trái) và Lành (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo vợ anh H.: “Đọc lời khai của các cô, vợ chồng tôi cũng giật mình, không nghĩ lại dã man như vậy. Tôi thấy các cô chăm sóc trẻ ở đây cũng tận tình, chu đáo”.

Về nhân thân của hai đối tượng An và Lành, ngày 4/3, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Minh (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) và Nguyễn Thị An (30 tuổi), hai “bảo mẫu” trông giữ trẻ ở xã Vạn Điểm, lấy chồng và sinh sống ở trên địa bàn. Không vi phạm pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Thường Tín xác định cháu Đ. được gửi tại cơ sở trông trẻ của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành ở thôn Vạn Điểm đã tử vong, nên triệu tập 2 đối tượng lên trụ sở công an để lấy lời khai.

Theo đó, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, cả hai đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế cháu Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con và được 2 đối tượng báo cháu Đ. tự ngã. Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp của An. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.