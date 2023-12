Theo trang Hubpages, vụ cướp chi nhánh ngân hàng Lloyds trên phố Baker ở London dù đã xảy ra hơn 50 năm về trước nhưng vẫn là một trong những vụ án khét tiếng nhất từng xảy ra trong lịch sử nước Anh, khi một nhóm tội phạm đào hầm để đột nhập kho tiền ngân hàng, giống với tình tiết trong truyện “Liên minh tóc đỏ” của nhà văn Arthur Conan Doyle.

Mặt trước ngân hàng Lloyds ở phố Baker, Anh. Ảnh: General Coast News

Nước Anh vào đầu thập niên 1970 đã xảy ra nhiều biến động xã hội, khi chứng kiến sự suy giảm năng suất trong các ngành công nghiệp sản xuất truyền thống, vốn là then chốt của nền kinh tế ‘xứ sở sương mù’ trong nhiều thập kỷ, cũng như sự trỗi dậy của nhiều ngành công nghiệp mới.

Những thay đổi như vậy làm gia tăng tình trạng thất nghiệp, cũng như bất ổn xã hội ở Anh. Chính những biến động đó đã khiến tỷ lệ tội phạm gia tăng, nhất là các nhóm đối tượng phạm pháp nhằm vào các kho tiền trong ngân hàng.

Hubpages cho hay, nhóm tội phạm nhắm mục tiêu vào chi nhánh ngân hàng Lloyds trên phố Baker, London đều là những kẻ có nhiều kinh nghiệm trong việc trộm cắp. Kẻ đứng đầu nhóm cướp trên tên là Valerio Viccei, một tên trộm người Italia, với nhiều "chiến tích" bất hảo.

Để đột nhập ngân hàng, nhóm tội phạm đã phải dành nhiều tháng để lập kế hoạch cũng như tìm hiểu những kiến thức xoay quanh vấn đề an ninh của ngân hàng, chẳng hạn như làm thế nào để tránh được các hệ thống an ninh tiên tiến ở thời điểm đó và xâm nhập kho tiền một cách an toàn.

Vào năm 1971, nhóm cướp trên đã thuê cửa hàng ở tầng trệt nằm cạnh chi nhánh ngân hàng Lloyds. Từ cửa hàng được thuê, nhóm cướp đã đào một đường hầm và từ đó để đột nhập kho tiền ngân hàng. Việc đào đường hầm đã được các đối tượng thực hiện hết sức cẩn trọng để tránh bị phát hiện. Chúng sử dụng các công cụ chuyên dụng, không gây ra bất kỳ tiếng động hay rung chấn nào.

Hình ảnh minh họa vụ cướp ngân hàng phố Baker, Anh. Ảnh: Daily Mail

Trong khi một số đối tượng thực hiện việc đào đường hầm, thì các thành viên khác theo dõi và thu thập thông tin về chi nhánh ngân hàng Lloyds, ví dụ như cách bố trí bên trong ngân hàng, vị trí các camera cũng như thói quen của các nhân viên ngân hàng.

Vào đêm 11/9/1971, nhóm cướp do Viccei cầm đầu đã thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng. Với giấy tờ tùy thân giả, một số đối tượng đã thuyết phục nhân viên bảo vệ rằng họ là những công nhân được phái tới để tiến hành bảo trì định kỳ một số hệ thống tại đây. Trong khi đó, một vài thành viên khác có mặt tại lối chui xuống đường hầm nằm dưới kho tiền để hỗ trợ đồng bọn.

Theo những bằng chứng được cơ quan cảnh sát Anh thu thập, nhóm cướp trên đã ở bên trong kho tiền khoảng 3 tiếng đồng hồ và lấy đi từ 1,25-3 triệu bảng Anh (khoảng 7 triệu USD ở thời điểm đó, tức 51 triệu USD ngày nay).

Ảnh: Wikipedia

Theo Hubpages, vụ cướp chi nhánh ngân hàng Lloyds đã gây ra một cú sốc lớn đối với toàn nước Anh, khiến người dân quốc gia này nhận ra các ngân hàng không ‘miễn nhiễm’ trước những vụ cướp. Bất chấp sự truy đuổi gắt gao từ cảnh sát Anh, chỉ một số đối tượng trong nhóm cướp bị bắt giữ. Toàn bộ số tiền thu hồi từ những đối tượng bị bắt giữ là khoảng 231.000 bảng Anh.