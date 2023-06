Ngày 23/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với 15 bị can trong vụ án ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Trước đó, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận 15 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thanh Phương, Bùi Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Thơm, Quách Thị Xuân Thu, Trần Thị Lan (là nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS);

Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nga, Trịnh Tuân, Đỗ Thị Huyền Trang và Hoàng Thị Huệ (là người quen, họ hàng, nhân viên của bị can Trịnh Văn Quyết) có hành vi giúp sức cho bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán, thu lời bất chính số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC. Ảnh: VNN

Theo Bộ Công an, hành vi của 15 đối tượng nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, đồng phạm với vai trò giúp sức.

Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các bị can.