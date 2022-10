Vụ Đại úy công an mất tích ở Sơn La: Người cha tiết lộ nhiều chi tiết bí ẩn

Liên quan đến việc đại úy công an mất tích bí ẩn, ngày 7/10, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang làm rõ sự việc.

Sau gần 2 tháng, hiện cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy Đại úy Bùi Trung Hiếu (32 tuổi, ở tiểu khu 6, thị trấn huyện Phù Yên), công tác tại Trại giam Yên Hạ, huyện Phù Yên, mất tích từ đêm 17/8.

Cuộc gọi xe trong đêm

Sau gần 2 tháng từ khi xảy ra sự việc, gia đình ông Bùi Đình Hoán (56 tuổi, bố đẻ Đại úy Hiếu) vẫn nuôi hy vọng con trai còn sống. Hễ xuất hiện thông tin "có người giống Hiếu", thì ông Hoán lại cùng với các thành viên trong gia đình lên đường tìm kiếm, bất kể tỉnh, thành xa xôi.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Hoán cho biết vào chiều 17/8, anh Hiếu nói với ông rằng "đêm nay con có việc trên cơ quan nên không về ngủ đâu!". Thấy con trai nói vậy nên ông không hỏi gì thêm. Tuy nhiên tới sáng 18/8, có người ở cơ quan anh Hiếu gọi thì ông Hoán mới biết con trai cả đêm qua không ở văn phòng ngoài ra điện thoại đã tắt máy.

Đại úy Bùi Trung Hiếu (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sau khi không thấy tung tích con trai, ông Hoán cùng các thành viên trong gia đình tỏa đi các ngả tìm kiếm anh Hiếu. Qua dò hỏi người dân, hàng xóm được biết, vào đêm 17/8, anh Hiếu ngồi sau xe máy của một thanh niên đi tới ngã 3, cách nhà khoảng vài trăm mét rồi dừng lại.

"Sau khi hỏi ra thì được biết, nam thanh niên đèo con trai tôi đêm 17/8 đang làm thuê tại hồ câu một người bạn của Hiếu. Nói với công an, anh này bảo rằng được Hiếu nhờ chở đến khu vực ngã 3 gần nhà rồi tự đi về. Sự việc sau đó anh này không nắm được. Cơ quan công an đã mời anh này lên để hỏi thông tin nhiều lần", ông Hoán nói.

Theo ông Hoán, con trai ông có sở thích câu cá. Thường ngày anh hay lái ô tô đến khu vực hồ câu rồi câu đến đêm muộn. Theo như lời kể của nam thanh niên đã chở con trai ông, đây là lần thứ hai anh ta được Hiếu nhờ đèo từ khu vực hồ câu ra ngã ba đường.

Ông Hoán đã xin camera nhà dân ghi lại thời điểm đêm 17/8, phát hiện con trai ông sau khi tới ngã ba kể trên đã đi bộ vào một ngôi nhà, rồi không thấy trở ra nữa.

"Rạng sáng 19/8, Công an huyện Phù Yên đã tới ngôi nhà đó để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên theo như phía công an phản hồi lại với gia đình thì người trong nhà không hợp tác. Hôm đó tôi không được đi cùng lực lượng công an", người cha này nói.

"Hễ có tin báo là gia đình tôi lại lên đường đi tìm"

Cách đây vài hôm, gia đình ông Hoán nhận được tin báo "có người giống Đại úy công an mất tích ở Sơn La đang ở Hưng Yên", gia đình ông Hoán liền bắt xe xuống để xác minh nhưng chỉ là "nhầm lẫn".

Ông Hoán cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, anh em họ hàng rồi những người thân trong gia đình ông đều hỗ trợ đi tìm kiếm anh Hiếu khắp các tỉnh như Hưng Yên, Lào Cai, còn ở trong tỉnh thì đi một số huyện lân cận, tuy nhiên tất cả đang rơi vào bế tắc khi các đầu mối thông tin đều không chắc chắn.

Gia đình ông Hoán thuê người tìm kiếm tại khu vực hồ câu nơi anh Hiếu xuất hiện trước khi mất tích đêm 17/8 (Ảnh: Đình Hoán).

"Suốt từ hôm đó tới nay, chưa ngày nào tôi ngủ yên, trong đầu lúc nào cũng bứt rứt không yên. Có hôm tôi và mọi người đi tìm kiếm cả đêm, tất cả những khu vực nào nghi vấn, kể cả vực sâu, hẻm núi... mọi người cũng đều đã tìm kiếm", người cha chia sẻ.

Ông Hoán cũng cho hay, tại khu vực hồ câu nơi con trai ông xuất hiện trước khi mất tích, ông cũng đã thuê người lặn để tìm kiếm song không có manh mối gì. Hiện giờ mong muốn lớn nhất của người cha gần 60 tuổi là tìm thấy con trai còn sống. Anh Hiếu và vợ có một con gái năm nay gần 2 tuổi.

Trước đó, ngày 21/9, ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân là Đại úy Bùi Trung Hiếu (32 tuổi, ở tiểu khu 6, thị trấn huyện Phù Yên), công tác tại Trại giam Yên Hạ, huyện Phù Yên.

"Sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã giao Công an huyện Phù Yên, phối hợp với gia đình nạn nhân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có kết quả", ông Nguyên nói.

Theo Dân trí