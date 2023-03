Nghi can Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, ngụ quận 5), "nhân vật" thứ 3 trong vụ dùng súng cướp ngân hàng ở TP.HCM vừa ra đầu thú

Trước đó, rạng sáng ngày 4/3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã bắt giữ hai nghi can gồm: Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận 8) và Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ quận 5).

Nghi can Hà Vỹ Toàn vừa ra đầu thú. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, nhóm 3 người đã thừa nhận thực hiện vụ dùng súng để cướp tại chi nhánh ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển (quận 8) nhưng không thành. Nhóm này khai báo, vai trò chủ mưu, cầm đầu là Trương Minh Thiện.

Hai nghi can bị bắt, gồm: Trương Minh Thiện (trái) và Trương Vĩnh Xương (phải). Ảnh: CACC

Cụ thể, vì cần tiền tiêu xài và trả nợ, Thiện rủ Xương, Toàn thực hiện vụ cướp nhắm vào mục tiêu là ngân hàng. Chúng đã chuẩn bị súng, áo khoác, khẩu trang.

Chiều 3/3, nhóm 3 người đi xe đến trước chi nhánh ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển, một người đứng chờ bên ngoài, hai người còn lại đi vào trong.

3 nghi can dùng súng cướp ngân hàng, vì run sợ nên không lấy được tiền. Ảnh: Linh An

Những nghi can này đã rút súng uy hiếp bảo vệ và yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Tuy nhiên, vì run sợ nên chưa cướp được tiền mà chạy ra ngoài lên xe thoát thân.

Khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc, đến rạng sáng 4/3 đã bắt giữ được Thiện, Xương. Toàn bỏ trốn nhưng khi biết tin đồng bọn sa lưới và đang bị công an truy lùng gắt gao, đến trưa ngày 7/3 đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.