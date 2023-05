Trước đó, ngày 28/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Dung (sinh năm 1971) trú tại khối 5, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng của VKSND huyện Hưng Nguyên, từ ngày 1/10/2012 đến năm 2017, bà Dung là Bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 48,3 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Ngày 24/4/2023, TAND huyện Hưng Nguyên tuyên phạt bà Lê Thị Dung (51 tuổi, ngụ thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) mức án 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ". Mới đây, ông Phạm Ngọc Thạch (57 tuổi, chồng bà Dung) cho biết gia đình đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của tòa án huyện Hưng Nguyên.