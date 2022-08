Vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn bị bắt: Chiêu thức tinh vi của kế toán

Ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn vừa bị Cơ quan điều tra, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, trước khi bị bắt, nữ kế toán của Sở GD&ĐT đã lập khống ủy nhiệm chi, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Thành An

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong năm 2019 và 2020, Đoàn Thị Hoa (SN 1975) là kế toán của Sở GD&ĐT Bắc Kạn đã lập khống 56 giấy ủy nhiệm chi, trình ông Ma Thế Quyên ký để rút số tiền hơn 400 triệu đồng.

Thủ đoạn của Hoa là mỗi lần trình ký giấy ủy nhiệm chi rút tiền trong hồ sơ chứng từ thật sẽ kèm theo giấy ủy nhiệm chi khống. Ông Quyên đã ký vào các giấy tờ mà không kiểm tra kỹ, không phát hiện ra.

Vụ việc chỉ được phát giác vào tháng 5/2021 khi một số phòng chuyên môn có đề nghị thanh toán nhưng không được do số tiền đã bị thâm hụt. Sau đó, Sở GD&ĐT Bắc Kạn thực hiện kiểm tra sổ sách và phát hiện hành vi của Đoàn Thị Hoa đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.

Tháng 8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Hoa về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Khi bị bắt, toàn bộ số tiền trên đã được nghi phạm Hoa tiêu vào việc cá nhân và bản thân đối tượng này không có khả năng chi trả.

Công an tỉnh Bắc Kạn cũng khởi tố bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Kế toán trưởng Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện, cả bà Hương và ông Ma Thế Quyên đều được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.