Ngày 27/11, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ hành vi Xâm phạm thân thể của bị cáo Lê Minh Quang (46 tuổi, hiện tại ngoại, tạm trú TP Đà Lạt) và Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, ngụ Đắk Lắk).

Cụ thể, tòa yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan vụ án cháu bé tên Q. (SN 2019), được người nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nhờ ông Quang và bà Bích chữa trị bệnh tử kỷ tại TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, gia đình nhận lại hũ tro cốt của cháu bé.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu trưng cầu giám định để làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé tử vong, vì đây là cơ sở quan trọng để cơ quan tố tụng làm rõ các tội danh của bị cáo. HĐXX cũng yêu cầu làm rõ kết quả giám định AND tro cốt của cháu bé.

Hai bị cáo trong phiên xử sơ thẩm. Ảnh: N.X.

Liên quan vụ án này, hôm 24/11, khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, VKSND TP Bảo Lộc đã đề nghị tuyên bị cáo Quang mức án 18-20 tháng tù treo và thử thách 3-4 năm; bị cáo Bích 15-18 tháng tù treo, buộc thử thách 20-36 tháng.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, có con trai (sinh tháng 10/2019) bị chậm phát triển, cần được chữa trị. Nhớ lại bản thân từng quen ông Quang - người nuôi dạy, điều trị trẻ chậm phát triển (trẻ tự kỷ) – nên ông Nghĩa nhờ giúp con.

Ngày 3/3/2022, ông Nghĩa gửi con trai cho ông Quang đưa về nhà cấp 4 thuê ở phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc điều trị cùng 2 cháu khác.

Vài ngày sau, cháu Q. có biểu hiện ho, nóng sốt, kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, được thông báo cho gia đình và uống thuốc đặc trị Covid-19. Nhiều hôm sau đó, bé trai ho, sốt trở lại nhưng chỉ điều trị, theo dõi tại nhà.

Căn nhà nơi ông Quang thuê để chữa trị bệnh cho cháu bé ở Lâm Đồng. Ảnh: X.N.

Đến rạng sáng 25/3, cháu Q. nhiễm Covid-19 khiến sức khỏe yếu, biểu hiện khó thở, được Quang và Bích đưa tới bệnh viện, nhưng cháu đã tử vong trên đường. Hai người này tính đưa thi thể nạn về Huế giao cho gia đình. Tuy nhiên, trên đường đi, họ đã đưa thi thể vào vườn cà phê của ông Quang tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thiêu thi thể nạn nhân. Tro cốt của cháu Q. được cả hai bỏ vào hũ rồi ra Huế đưa cho gia đình ông Nghĩa.

Nhận hũ tro cốt, gia đình bức xúc đã làm đơn tố cáo tới công an. Công an vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.