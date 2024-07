Ngày 3/7, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án phúc thẩm vụ kiện giữa khách hàng Trần Thị Chúc (50 tuổi, trú TP Từ Sơn) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Trong sáng 3/7, bà Chúc nộp đơn đề nghị hoãn phiên toà vì lý do sức khoẻ. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX tiếp tục xét xử vụ án với lý do bà Chúc có đơn xin hoãn vì lý do sức khoẻ, nhưng không có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Tại phiên toà, luật sư Lê Ngọc Hà (người bảo vệ quyền lợi của bà Chúc) thay bà Chúc tranh luận đã nêu ra nhiều luận cứ, chứng minh việc bà Chúc bị mất số tiền 11,9 tỷ trong tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kinh Bắc là do lỗi của phía ngân hàng.

"Trong vụ án này, nếu chuyên viên tư vấn và cán bộ nghiệp vụ thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tiếp xúc, tư vấn thủ tục mở tài khoản mới cho bà Trần Thị Chúc tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kinh Bắc ngày 22/4/2022, cũng như quá trình hướng dẫn cho bà Chúc sử dụng, áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, cảnh báo một số thủ đoạn của kẻ gian... để bà Chúc hiểu, nắm bắt được thì sẽ không thể xảy ra hậu quả khách hàng bị kẻ xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết để lừa đảo được", luật sư Hà bày tỏ.

Phía Vietcombank thì cho rằng, việc bà Chúc làm mất tiền trong tài khoản là hoàn toàn do khách, không liên quan ngân hàng.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng mọi điều khoản bà Chúc ký với ngân hàng là hoàn toàn hợp pháp.

Theo đơn tố giác của bà Chúc tại cơ quan công an, bà bị hai người tự xưng công an gọi điện thoại nói bà bị cáo buộc gây tai nạn giao thông, liên quan mua bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu phải mở tài khoản tại Techcombank và Vietcombank, chuyển vào đó tổng số tiền hơn 26,5 tỷ đồng.

Bà được yêu cầu mua một chiếc điện thoại mới và cài phần mềm bảo mật để "chứng minh tiền trong sạch"; mua điện thoại khác để liên lạc qua Viber với người tự xưng là công an.

Phần mềm này sau đó được cơ quan điều tra xác định có thể can thiệp, xử lý và thay đổi nhiều thông tin như vị trí, lịch sử, danh bạ, tin nhắn... Chính vì vậy, đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc cung cấp cho các đối tượng chiếm đoạt quyền đăng nhập vào các thiết bị của bà Chúc.

Tòa tuyên bác kháng cáo của bà Chúc, chấp nhận kháng cáo của Vietcombank và kháng nghị của VKSND TP Từ Sơn. Điều này đồng nghĩa Vietcombank không phải bồi thường bất cứ số tiền nào trong 11,9 tỷ đồng khách bị mất.

Sẽ kiến nghị lên Chánh án TAND và VKSND cấp cao

Như vậy, trong phiên toà xét xử phúc thẩm liên tiếp hai vụ án “Tranh chấp hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán” giữa bà Trần Thị Chúc với Vietcombank và Techcombank, khách hàng đều không nhận được bất cứ khoản bồi thường nào từ phía ngân hàng.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm, TAND thành phố Từ Sơn xác định có lỗi hỗn hợp trong vụ án này, trong đó lỗi một phần thuộc về đơn vị cung cấp dịch vụ ngân hàng là Techcombank và Vietcombank khi không kịp thời cập nhật những thủ đoạn của kẻ gian để hướng dẫn, cảnh báo cho người dân phòng tránh dẫn đến mất tiền nên đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Chúc, buộc Techcombank có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Chúc số tiền 800 triệu đồng.

Tương tự, Ngân hàng Vietcombank cũng bị buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Chúc số tiền 700 triệu đồng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, luật sư Lê Ngọc Hà (người bảo vệ quyền lợi của bà Chúc), cho biết, ông và bà Chúc không đồng ý với toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm đã tuyên của TAND tỉnh Bắc Ninh.

Theo luật sư Hà, bà Trần Thị Chúc sẽ làm Đơn kiến nghị lên Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội để xem xét lại Bản án sơ thẩm của TAND TP Từ Sơn và Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh theo trình tự giám đốc thẩm.