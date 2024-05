Thông tin tới PV VietNamNet chiều qua (20/5), chị Nguyễn Thị Tuyết - vị khách mua chiếc Mercedes-Benz GLC 250 của showroom Việt Thành Auto 4 tháng chưa nhận được giấy tờ, cho biết, hai vợ chồng chị đã chính thức gửi đơn tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) qua đường bưu điện.

Hai "bị đơn" là Nguyễn Thế Thành (SN 1979 - chủ showroom Việt Thành Auto) và Nguyễn Anh Dũng (SN 1995 - nhân viên tư vấn bán hàng). Cả hai đều bị chị Tuyết tố cáo về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" đối với khoản tiền mua xe là 715 triệu đồng của vợ chồng chị Tuyết.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện và đã được phía công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp nhận. Ảnh: NVCC

"Chúng tôi cho rằng, anh Nguyễn Thế Thành và anh Nguyễn Anh Dũng đã có sự phối hợp cấu kết chặt chẽ với nhau, lừa đảo có tổ chức. Cụ thể, anh Thành thì chỉ đạo nhân viên gian dối, còn anh Dũng trực tiếp làm việc với chúng tôi từ đầu tới cuối, trực tiếp nhận tiền, trực tiếp trao đổi thông tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Do đó, chúng tôi tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy để phía công an xác minh, làm rõ và xử lý nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân", chị Tuyết chia sẻ với PV VietNamNet.

Trao đổi nhanh với VietNamNet, một cán bộ của Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Cầu Giấy xác nhận, đơn vị này vừa nhận được đơn tố giác tội phạm nói trên của chị Nguyễn Thị Tuyết (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và đang tiến hành phân loại, xác minh và xử lý đúng theo quy định và thẩm quyền.

Showroom ô tô Việt Thành Auto từng có trụ sở tại số 9 phố Mạc Thái Tông, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh từ website của showroom Việt Thành).

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, ngày 28/12/2023, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi, trú tại TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã đến showroom Việt Thành Auto (số 9, Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội) mua chiếc Mercedes-Benz GLC 250 4Matic đời 2016 với giá 815 triệu đồng thông qua tư vấn bán hàng là Nguyễn Anh Dũng. Chị Tuyết trả trước tổng cộng 715 triệu và nhận xe, còn 100 triệu hẹn sau một tuần lấy giấy tờ trả nốt.

Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng trôi qua, phía showroom Việt Thành Auto vẫn chưa trả giấy tờ xe cho chị Tuyết. Nhân viên Nguyễn Anh Dũng thông báo đã nghỉ việc trong khi ông chủ showroom là Nguyễn Thế Thành không liên lạc được. Theo tìm hiểu của VietNamNet từ Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, giấy đăng ký xe của chiếc Mercedes-Benz GLC 250 4Matic hiện được cấp cho ông Nguyễn Anh Sơn (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) từ thời điểm tháng 10/2023. Từ đó đến nay, chiếc xe này chưa từng được làm thủ tục rút hồ sơ gốc để phục vụ sang tên chuyển nhượng.

Chiếc Mercedes-Benz GLC 250 4Matic chủ yếu được vợ chồng chị Tuyết cất trong kho, ít dám sử dụng vì không có giấy tờ. (Ảnh NVCC)

Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, cho biết, Việt Thành Auto đã không còn hoạt động tại địa chỉ số 9, Mạc Thái Tông, đồng thời, chủ showroom là ông Nguyễn Thế Thành cũng đã rời khỏi địa bàn từ đầu năm nay và hiện chưa xác định được người này ở đâu.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

