Tiếp tục lật mở các tình tiết của vụ mua Mercedes GLC 4 tháng chưa nhận được giấy tờ, chị Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi, trú tại TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) - người mua chiếc xe sang cũ của showroom Việt Thành Auto (phố Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nghi ngờ, chủ nhân và người liên quan của showroom này đã có ý lừa người mua ngay từ đầu.

Xe chưa từng được rút hồ sơ để làm thủ tục sang tên khi mua bán

Ghi nhận câu chuyện của chị Nguyễn Thị Tuyết, PV VietNamNet đã liên hệ đến Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) để xác minh về tình trạng pháp lý của chiếc xe Mercedes GLC 250 mà showroom Việt Thành Auto bán cho chị Tuyết.

Kết quả thật bất ngờ, chiếc xe Mercedes-Benz mang BKS 30K-644.XX với số khung RLMOGX7GV000xxx, số máy 27492030679xxx trong vụ việc hiện vẫn mang tên chủ xe là Nguyễn Anh S. (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).

Đến thời điểm này, chiếc xe chưa từng được làm thủ tục rút hồ sơ gốc để chuyển nhượng sang tên.

Chiếc xe sang Mercedes-Benz GLC 250 4Matic đời 2016 được vợ chồng chị Tuyết bỏ hơn 700 triệu để tậu về chưa có bất cứ một loại giấy tờ nào. (Ảnh NVCC)

PV VietNamNet tiếp tục tìm hiểu từ cơ quan chức năng thì được biết, chiếc Mercedes-Benz GLC 250 4Matic này sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu năm 2017 và đã qua nhiều đời chủ.

Đến ngày 10/10/2023, tức là trước thời điểm Việt Thành Auto bán xe cho vợ chồng chị Tuyết hơn 2 tháng, chiếc xe này mới được đăng ký lại với biển số hiện tại 30K-644.XX, đứng tên Nguyễn Anh S. Trước đó, chiếc xe mang BKS 30G-930.XX.

Trước thông tin này, chị Nguyễn Thị Tuyết bức xúc nói với VietNamNet: "Vậy mà họ trên dưới 10 lần khẳng định với tôi "hồ sơ đang rút" hoặc "giữa tuần là có", rồi còn viện lý do cuối năm hồ sơ đông nên rút chậm... Nghĩ lại, tôi thấy họ đã có chủ đích lừa mình từ đầu".

"Mới đây, hôm 6/5/2024, nhân viên bán hàng có nói với tôi là chủ showroom bị vỡ nợ, giấy tờ xe có lẽ bị 'cắm' vào ngân hàng. Thậm chí, người này còn nói, chiếc Mercedes-Benz GLC 250 này được chủ xe gửi tới để sửa đèn chứ không phải để bán, nhưng lại bị chủ showroom lấy đem bán", chị Tuyết kể thêm.

Một số đoạn trao đổi giữa nhân viên sales và chị Tuyết. (Ảnh NVCC)

Tuy nhiên, qua tra cứu trên Cổng thông tin của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, VietNamNet ghi nhận không có thông tin thế chấp ngân hàng đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC trong vụ việc. Nghĩa là, chiếc xe này hiện không bị "cắm" ngân hàng như lời chị Tuyết nêu.

Đưa ra hàng loạt ảnh chụp màn hình các đoạn nhắn tin với nhân viên bán hàng của Việt Thành Auto, vị khách "đen đủi" này than thở: "Nhân viên thì viện lý do đã nghỉ làm, ông Thành- chủ showroom thì không liên lạc được. Tôi đã quá non nớt, tin tưởng nên giờ nhận cái kết đắng".

Showroom dính nhiều "phốt", chủ có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa bàn

Như đã phản ánh ở bài trước, PV VietNamNet cũng đã đến địa chỉ của showroom Việt Thành Auto trên phố Mạc Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi diễn ra giao dịch mua bán chiếc xe để xác minh, tuy nhiên cơ sở này đã "biến mất". Toàn bộ hệ thống biển bảng nhận diện cũng không còn, các số điện thoại từng được trưng lên trước đó, bao gồm cả số của chủ showroom là ông Nguyễn Thế Thành và vợ đã không còn liên lạc được.

Địa chỉ trước đây từng được Việt Thành Auto giao dịch mua bán xe với chị Nguyễn Thị Tuyết tại số 9 LK12 phố Mạc Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đã không còn hoạt động. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Chiều 15/5, trao đổi với VietNamNet, Chỉ huy Công an phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận, showroom ô tô này từng có địa chỉ ở số 9 LK12 phố Mạc Thái Tông, nhưng đã không còn hoạt động từ đầu năm 2024.

"Chủ cơ sở này là Nguyễn Thế Thành đã rời khỏi địa bàn từ trước Tết (tháng 1/2024 - PV), đến nay, chúng tôi chưa xác định được đối tượng này ở đâu. Trước đó, từ năm 2022-2023, chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin phản ánh, tố cáo về việc Thành lừa và nhận tiền đặt cọc xe của khách hàng nhưng không trả giấy tờ", đại diện Công an phường Trung Hoà chia sẻ thêm.

Như VietNamNet đã phản ánh, ngày 28/12/2023, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi, trú tại TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã đến showroom Việt Thành Auto (phố Mạc Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội) mua chiếc Mercedes-Benz GLC 250 4Matic đời 2016 với giá 815 triệu đồng. Chị Tuyết trả trước 715 triệu và nhận xe, còn 100 triệu hẹn sau 1 tuần lấy giấy tờ trả nốt. Tuy nhiên, hơn 4 tháng trôi qua, phía showroom vẫn 'bặt vô âm tín' chưa trả giấy tờ xe cho khách.

Thực tế, với giới kinh doanh xe cũ tại Hà Nội, cái tên Việt Thành Auto đã không còn lạ lẫm vì showroom này từng bị không ít khách "bóc phốt" liên quan đến việc mua bán xe gian dối trên nhiều hội nhóm mạng xã hội.

Showroom Việt Thành Auto khi còn hoạt động. Ảnh: NVCC

Vụ việc "đình đám" gần đây, tháng 7/2022, ông Nguyễn Thế Thành với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Gia Đạt Luxury Car Vietnam, chủ showroom Việt Thành Auto, ký giấy bán chiếc xe Porsche Macan biển số 30H-172.35 cho ông Hoàng Anh Phước (thường trú tại TP. HCM), giá trị giao dịch ghi trên giấy là 3,86 tỷ đồng kèm theo cam kết "miệng" sẽ làm thủ tục sang tên chính chủ và ra biển số TP. HCM cho ông Phước.

Sau vài đợt thanh toán, ông Phước đã chuyển khoản gần 3,7 tỷ đồng cho ông Thành và chờ ngày công chứng để thanh toán nốt hơn 100 triệu đồng còn lại. Lúc này, phía Việt Thành Auto vẫn giữ giấy tờ xe.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2022, phía Việt Thành Auto lại báo với ông Phước xe chỉ ra được biển số Hà Nội và cố tình không làm các thủ tục còn lại như đã hứa. Ông Phước đã nhiều lần gọi điện nhưng ông Thành lảng tránh, "câu giờ". Vì không có giấy tờ, chủ chiếc Porsche ở TP. HCM buộc phải để xe nằm một chỗ, không dám chạy ra đường.

Tháng 12/2022, ông Phước đã làm đơn tố giác tội phạm gửi Viện KSND và Công an quận Cầu Giấy để vào cuộc điều tra làm rõ. Trao đổi với VietNamNet, ông Phước cho hay, mất gần 1 năm sau đó, dưới sức ép từ phía cơ quan chức năng và truyền thông, Việt Thành Auto mà đại diện là ông Nguyễn Thế Thành đã phải giải quyết giấy tờ xe và làm hợp đồng mua bán công chứng cho ông.

Qua những sự việc tương tự, các chuyên gia về pháp lý cho rằng, đối với những tài sản lớn như ô tô, điều kiện quan trọng khi mua bán là phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp ngay tại thời điểm giao dịch, các bên phải làm Hợp đồng mua bán công chứng và được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đây là điều kiện bắt buộc để làm thủ tục sang tên và di chuyển phương tiện, đồng thời cũng đảm bảo tính pháp lý của chiếc xe cũng như quyền lợi của người mua, tránh lâm vào cảnh "cầm dao đằng lưỡi" như các trường hợp trên.

VietNamNet sẽ còn tiếp tục thông tin về vụ việc

