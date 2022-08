Bệnh nhân ngộ độc Methanol: Rượu pha thêm nước ngọt Sting cho dễ uống

Rượu chứa Methanol gây mù lòa, tử vong

Theo Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, Methanol được dùng trong công nghiệp hóa chất. Methanol rất độc vì thải trừ chậm, oxy hóa thành Formol (Formaldehyd) và axit Formic.

Chỉ cần uống 5-15ml có thể gây ngộ độc nặng, 15ml trở lên gây mù lòa, 30 ml có thể gây tử vong. Độc tính của Methanol bao gồm tác dụng ức chế hệ thống thần kinh trung ương; ảnh hưởng tới thần kinh mắt.

Người ngộ độc Methanol nhẹ có biểu hiện cảm giác say say, chóng mặt; buồn nôn, nôn ói; nhức đầu. Trường hợp nặng sẽ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ra máu, co giật, hôn mê, co cứng toàn thân; thở nhanh, phù phổi cấp; mạch nhanh, huyết áp giảm; đồng tử giãn, xuất tiết võng mạc và tử vong.

Khi xảy ra ngộ độc Methanol, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở điều trị gần nhất để được hồi sức cấp cứu và điều trị kịp thời.