Theo phía nhà trường, khi có clip ghi lại sự việc của giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4 Nguyễn Thị Phượng và nữ sinh trong lớp xảy ra vào tiết 5 sáng ngày 29/9, nhà trường đã thu thập thông tin, xác minh sự việc.

Theo đó, khoảng 17h ngày 29/9 sau khi nắm thông tin về vụ việc, Ban giám hiệu trường đã hội ý yêu cầu cô giáo Nguyễn Thị Phượng báo cáo.

Theo nội dung cô Phượng báo cáo, em Nguyễn Thị Kim C. (là Bí thư lớp) được giao nhiệm vụ nhiều lần nhưng làm không đúng kế hoạch... Giáo viên đã yêu cầu học sinh ra đứng ở ngoài cửa lớp, học sinh xin lỗi cô giáo và quỳ xuống ở cửa lớp. Cô giáo nhắc nhưng em C. vẫn không đứng lên và bảo cô tha lỗi cho em. Lúc đó, sức khỏe của C. không được tốt. Cô Phượng 1 tay cầm điện thoại, 1 tay kéo áo học sinh đứng lên như trong clip.

Ông Nguyễn Duy Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc, đã phê bình giáo viên có hành vi kéo học sinh chưa chuẩn mực, chưa đúng với vị trí của giáo viên chủ nhiệm và yêu cầu cô giáo về viết tường trình.

Ngay sau khi làm việc với cô Phượng, ông Hiền đã gọi điện cho bố của nữ sinh Nguyễn Thị Kim C. và thay mặt nhà trường xin lỗi gia đình và em. Lúc đó, ông H., bố em C., đang ở cổng trường nên đã đề nghị vào gặp tại phòng hiệu trưởng. Trong quá trình trao đổi, ông H. có nói việc làm của con chưa đúng, mong thầy cô bỏ qua (ông H. chưa biết về clip). Khi đó, hiệu trưởng cũng nhận trách nhiệm về việc giáo viên có hành động chưa được chuẩn mực. Ông Hiền đã gọi điện hỏi thăm tình hình của học sinh, em C. nhận lỗi do mình.

Hiệu trưởng cũng nhận trách nhiệm về sự việc đáng tiếc đã xảy ra và xin lỗi em C., mong em thông cảm về hành động chưa chuẩn mực của giáo viên chủ nhiệm. Ông Hiền cũng động viên em yên tâm học tập, nếu cô giáo có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ảnh cắt từ clip.

Sáng ngày 30/9, nhà trường tổ chức cuộc họp gồm ban giám hiệu, cô giáo Nguyễn Thị Phượng, nữ sinh Nguyễn Thị Kim C. và phụ huynh cùng một số học sinh của lớp 12D4. Em C. đã thừa nhận em đã thực hiện đúng nhiệm vụ cô giáo giao, quá trình làm việc và sự việc cô Phượng tường trình là đúng. Bố học sinh C. cũng xác nhận trước hết là do con mình; 3 học sinh trong lớp 12D4 xác nhận bản tường trình của cô Phượng là đúng sự thực.

Chiều cùng ngày, ông Hiền phân tích vụ việc về các sai phạm, cô Phượng trước đó chưa báo cáo đầy đủ sự việc. Cô Phượng chưa nhận thức hết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu cô Phượng viết bản kiểm điểm xác định các vi phạm của cá nhân và tự nhận hình thức kỷ luật.

Chiều ngày 2/10, ông Hiền đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với cô Nguyễn Thị Phượng. Ban giám hiệu thành lập tổ công tác xác minh vi phạm của giáo viên Nguyễn Thị Phượng, cùng đó, yêu cầu cô Phượng làm kiểm điểm đảng viên, kiểm điểm viên chức xác định cụ thể vi phạm, tự nhận hình thức kỷ luật.

Ngày 4/12, Hội đồng sư phạm Trường THPT Đa Phúc đã tổ chức kiểm điểm giáo viên. Hội nghị kết luận cô Nguyễn Thị Phượng tiết 5 ngày 29/9 đã vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng.

Sau ngày 29/9, bản thân cô Phượng nhận lỗi chậm, bao biện cho bản thân, liên hệ với học sinh và phụ huynh gây tâm lý bất an, đề nghị Trưởng ban phụ huynh của lớp lập lại nhóm cha mẹ học sinh kiến nghị hiệu trưởng được trở lại dạy và chủ nhiệm lớp 12D4.

Hội đồng sư phạm nhà trường cũng lấy phiếu kín xem xét kỷ luật cô Phượng. Kết quả 4/82 giáo viên (chiếm 5%) đồng ý kỷ luật cô Phượng hình thức Khiển trách; 63/82 (chiếm 77%) tán thành kỷ luật Cảnh cáo; 15/82 (chiếm 18%) tán thành Buộc thôi việc.

Về kỷ luật đảng viên, ông Hiền cho biết, trước mắt, Chi bộ nhà trường hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban kiểm tra huyện ủy, dự kiến kỷ luật Đảng viên vào tháng 12 này.

Về kỷ luật viên chức, sau khi Chi bộ tổ chức kiểm điểm và kỷ luật, báo cáo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhà trường báo cáo Sở GD-ĐT, làm công văn đề nghị Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn cung cấp kết quả điều tra (nếu có), để tiến hành kỷ luật viên chức theo quy định.

Ông Hiền cho biết thêm, từ ngày 4/12, cô Nguyễn Thị Phượng đến trường làm việc, song do mới mổ sỏi thận, sức khỏe chưa tốt chưa được phân công giảng dạy. Nhà trường phân công cô Phượng giảng dạy môn Giáo dục địa phương các lớp 11D1, 11D2, 11D9 mỗi lớp 2 tiết, tổng 18 tiết từ ngày 11/12. Mỗi lớp này còn khoảng 4 tiết sẽ kết thúc chương trình học kì 1.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, những clip ghi lại cảnh một nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức, cô giáo chủ nhiệm túm áo lôi em ngồi dậy, vào phía trong lớp với những ngôn ngữ không phù hợp đã khiến dư luận dậy sóng.