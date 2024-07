"Bây giờ thuê nhà hay đi du lịch đều cảm thấy bất an, không biết khi nào mình trở thành nạn nhân", tài khoản T.H bình luận.

"Các thiết bị quay lén ngày càng tinh vi và được ngụy trang kỹ hơn trước đây. Thật đáng sợ khi những nơi tưởng an toàn lại trở nên mất an toàn nhất", tài khoản B.Q viết.

Thực tế, có nhiều vụ việc quay lén du khách từng bị phản ánh và phát giác.

Chiều 4/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khắc Giang (SN 1987, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 9/2023, Nguyễn Khắc Giang đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giả vờ thuê phòng. Tại đây, Giang đã lắp các thiết bị quay lén để ghi lại cảnh nhạy cảm của khách.

Sau đó, Giang dùng Facebook ảo liên hệ, nhắn tin cho bị hại, dọa sẽ tung cảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân bạn bè của bị hại, nhằm mục đích tống tiền. Với thủ đoạn trên, Giang đã chiếm đoạt 11 triệu đồng từ bị hại.

Tháng 6 vừa qua, VTV đưa tin, một tài khoản mạng xã hội tự nhận là "chuyên làm các nội dung phỏng vấn" đã thường xuyên tiếp cận với những cô gái trong trang phục áo tắm ở các bãi biển khu vực: Sầm Sơn, Hạ Long, Cát Bà.

Câu phỏng vấn thì chỉ có một -"Người nổi tiếng em muốn gặp nhất là ai?", sau đó ai trả lời thế nào cũng được, những hình ảnh nhạy cảm sẽ được ghi lại.

Nhiều cô gái được phỏng vấn đã từ chối, cố gắng né tránh ống kính nhưng tổng cộng vẫn có hơn 700 clip được đăng tải, trong đó có cả những clip với những bộ áo tắm được camera zoom lại từ xa và chẳng có câu phỏng vấn nào trong đó.

Tháng 7/2019, Công an phường Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhận được phản ánh của đoàn khách du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long trên tàu Hùng Long 66 QN-6096 về việc thuyền viên có hành vi không đúng đắn.

Theo đoàn khách, thuyền viên dùng điện thoại quay lén khách du lịch tắm tráng. Thông tin nhạy cảm này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

UBND TP Hạ Long đã có văn bản đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép, đình chỉ hoạt động tàu du lịch Hùng Long 66 mang số hiệu QN-6096 nhằm phục vụ điều tra. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Những chiếc camera được giấu tinh vi khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: N.H.

Quay lén hơn 10.000 phụ nữ tắm suối ở Nhật

Đây là vụ việc gây "rúng động" tại Nhật Bản đầu năm 2023. Đối tượng Karin Saito (50 tuổi) thừa nhận là đầu sỏ của mạng lưới quay lén và chia sẻ hình ảnh của hơn 10.000 phụ nữ đi tắm suối nước nóng lộ thiên trên khắp Nhật Bản trong hơn 30 năm qua.

16 nam đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Những đối tượng này đã sử dụng camera giấu trong bụi cây để quay lại hình ảnh hớ hênh của nạn nhân, và sau đó tổ chức tiệc xem phim quay lén.

Saito khai rằng hắn bắt đầu theo đuổi thú vui bệnh hoạn khi mới 20 tuổi, và đã tới ít nhất 100 địa điểm tắm suối nước nóng ở Nhật Bản. Con mồi của hắn là những phụ nữ tắm ở các suối nước nóng lộ thiên.

Chiêu thức của Saito là ẩn mình trên những ngọn núi nằm cách xa suối nước nóng khoảng vài trăm mét, sau đó bí mật chụp ảnh hoặc quay phim bằng camera trang bị ống kính tele.

Cảnh sát cho biết thêm, các đối tượng phạm pháp còn bí mật chụp ảnh và quay phim cùng một người phụ nữ khi đang mặc quần áo và khi đã trút bỏ trang phục để tắm trong suối nóng nhằm so sánh hình ảnh ở hai thời điểm khác nhau. Chúng tạo ra các video và biên tập cho thêm phụ đề để tổ chức tiệc cùng xem phim.

Hơn nghìn người bị quay lén trong khách sạn Hàn Quốc

Tháng 3/2019, bốn người đàn ông đã bị bắt giữ tại Hàn Quốc với cáo buộc quay lén 1.600 người trong khách sạn rồi bán các hình ảnh lên một trang web.

Những chiếc máy quay mini đã được gài trên TV, máy sấy tóc và các hốc nhỏ trong phòng. Những người đàn ông này được cho là đã kiếm được 6.200 USD (hơn 157 triệu đồng). Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án 10 năm tù và bị phạt 30 triệu Won (hơn 553 triệu đồng).

BBC dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết các đối tượng đã lắp những chiếc máy quay có ống kính 1mm vào tháng 8/2018 tại 30 khách sạn trên 10 thành phố Hàn Quốc.

Hàn Quốc từng phải đối mặt với bê bối tương tự trong quá khứ. Vào năm 2017, hơn 6.400 trường hợp quay phim bất hợp pháp đã được báo cáo cho cảnh sát, trong khi con số này chỉ vào khoảng 2.400 vụ trong năm 2012.

(Tổng hợp)