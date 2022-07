Vụ tố đổ dầu lẫn nước lã: Trong cây xăng có nước nhưng là lỗi vô ý (!)

Vệ sinh bồn chứa không sạch nên có nước bên trong

Chiều 30/7, trao đổi PV Dân trí, ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk - xác nhận, sau khi cây xăng dầu Ngọc Sơn (xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) bị khách hàng tố đổ dầu có lẫn nước lã, Cục QLTT đã phối hợp cùng Sở Khoa học - Công Nghệ Đắk Lắk tiến hành niêm phong, lấy mẫu xăng dầu tại 3 bồn chứa của cây xăng kiểm định.

Cơ quan chức năng cho rằng qua kiểm định cây xăng dầu đảm bảo chất lượng nhưng bên trong bồn có chứa một lượng nước bên trong do lỗi vô ý (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Kết quả kiểm định cho thấy mẫu xăng dầu đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng trong bồn kiểm tra có chứa một ít nước bên trong", ông Toàn thông tin

Cục trưởng Cục QLTT Đắk Lắk lý giải cây xăng dầu lâu ngày khi không được thay rửa, vệ sinh bồn sạch sẽ, tích lại một lượng nước nhất định có thể do nước mưa hoặc do rò rỉ. Đến khi bồn cạn dầu, khi máy hút mạnh thì sẽ bơm lẫn cả nước vào bình xăng dầu.

"Đây là lỗi vô ý vì đã không vệ sinh bồn chứa xăng dầu sạch sẽ của chủ cây xăng. Theo tôi, chủ doanh nghiệp nên thỏa thuận với chủ xe để có hướng giải quyết phù hợp, hài hòa", ông Toàn cho hay.

Chủ cây xăng cho rằng sẽ không bồi thường và khách hàng có thể khởi kiện (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông H. (người tố cây xăng Ngọc Sơn đổ dầu lẫn nước lã) cho biết, sau khi phản ánh việc đổ dầu lẫn nước khiến xe bị hư hỏng hoàn toàn các béc dầu, chủ cây xăng đã hứa sẽ bồi hoàn tiền sửa chữa và phía cây xăng có ký cam kết với ông.

Tuy nhiên, khi ông H. thông báo số tiền sửa 4 béc dầu kèm chi phí sửa xe lên tới khoảng 52 triệu đồng thì chủ cây xăng cho rằng chờ kết quả kiểm định của cơ quan chức năng.

"Đến nay có kết quả kiểm định, tôi có liên hệ lại thì chủ cây xăng nói sẽ không bồi thường hay hỗ trợ vì sau sự việc tôi đã báo cho Cục QLTT và báo chí. Tôi không phục cách hành xử như vậy của chủ cây xăng", ông H. nói.

"Khách hàng có thể khởi kiện"

Còn ông N.P.S. (chủ cây xăng dầu Ngọc Sơn) cho rằng, cây xăng dầu của cửa hàng ông có rất nhiều xe ghé vào đổ từ trước đến nay nhưng không thấy xe nào phản ánh vấn đề liên quan xăng dầu mà chỉ mỗi trường hợp của ông H. có ý kiến.

"Tôi đổ xăng dầu cho cả CSGT lẫn công an tỉnh trước giờ mà có thấy ai nói gì đâu. Còn đây ông H. đổ xăng từ ngày 2/7 nhưng 3 ngày sau mới đến cửa hàng báo cho tôi thì liệu có phải do đổ dầu của cây xăng tôi hay là do cây xăng khác nên sao mà tôi đền bù được", ông S. nói.

Ông H. cho rằng cả 4 béc dầu xe ô tô của ông đều bị hư hoàn toàn sau khi đổ dầu tại cây xăng Ngọc Sơn (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Ông S. nói thêm, ông đã cho nhân viên kiểm tra đáy bồn nhưng không thấy cặn hay nước gì hết. Riêng về cam kết chi phí sửa xe, ông S. cho rằng đây là chữ ký của nhân viên vì thời điểm đó ông đang ở tỉnh khác chưa về và cam kết chỉ là xác định việc ngày 2/7 ông H. có đổ dầu ở cây xăng mà thôi. Vụ việc này, khách hàng không đồng ý có thể khởi kiện và ông sẽ theo kiện.

Trao đổi thêm, ông H. chủ xe ô tô cho rằng, vào ngày 2/7, khi đổ xăng đi được trên 10km thì xe hụt hơi, tắt máy.

"Ngay sau đó, tôi đã kéo xe về garage sửa chữa, cả quá trình tháo ra có chứa dầu lẫn nước, tôi đều quay clip, chụp ảnh và có nhân chứng là rất nhiều nhân viên chứ không thể nói là tôi nói sai sự thật.

Sau sự việc, tôi do bận việc phải đi tỉnh Bình Định để lo xuất chuyến hàng gấp nên chưa đến làm việc với cây xăng được và xe còn phải để xưởng kiểm tra. Sau 3 ngày tôi về Đắk Lắk mới đến làm việc, nhưng không ngờ nay lại ra như vậy", ông H. nói.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 2/7, ông H. đổ 500 nghìn đồng tiền dầu tại cây xăng Ngọc Sơn nhưng chạy được trên 10km thì xe bất ngờ bị hụt hơi, hỏng máy. Ông H. thuê xe kéo về xưởng sửa chữa và được thông báo 4 béc dầu bị hỏng, tháo ra bên trong dầu có chứa rất nhiều nước lã.

Ngay sau đó, ông H. có báo vụ việc đến cơ quan chức năng và làm việc với cây xăng thì đơn vị này cho biết sẽ chịu phí sửa chữa xe. Tuy nhiên, khi ông báo số tiền sửa xe thì chủ cây xăng cho rằng sẽ không thực hiện như thỏa thuận, cam kết mà chờ kết luận từ cơ quan chức năng mới tính tiếp.

Theo Dân Trí