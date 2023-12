{"article":{"id":"2223754","title":"Vừa mua 3 công ty của Mỹ, FPT lại tiếp tục mua 1 công ty tư vấn của Pháp","description":"Ngày 6/12, FPT công bố mua 80% cổ phần của AOSIS - công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Pháp.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/fpt-software-910.jpg?width=768&s=u1r5um5GuqnSBZ52H3TvEQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/fpt-software-910.jpg?width=1024&s=qRvwCoobHgYiMNahnxLylA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/fpt-software-910.jpg?width=0&s=l1_Yz23OTM1dLz8ESIyC8w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/fpt-software-910.jpg?width=768&s=u1r5um5GuqnSBZ52H3TvEQ\" alt=\"fpt software.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/fpt-software-910.jpg?width=260&s=SZP688_wzRDfJLbu_uQlpQ\"></picture>

<figcaption>Lễ ký kết giữa hai bên diễn ra tại Pháp với sự tham gia của CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn và CEO AOSIS Pascal Janot (hàng hai bên trái)</figcaption>

</figure>

<p> Thương vụ nằm trong chiến lược mở rộng hiện diện toàn cầu và đặc biệt là tạo dấu ấn về năng lực cạnh tranh <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe\" target=\"_blank\">công nghệ</a></strong> tại châu Âu của FPT, nhắm đến mục tiêu mở rộng cơ hội kinh doanh, nhóm khách hàng tại thị trường này.</p>

<p>Với sự gia nhập của AOSIS, FPT sẽ mở rộng tập khách hàng và cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực trong các mảng SAP, Dữ liệu, Cloud và các giải pháp thông minh dành cho doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực Hàng không vũ trụ, Hàng không và Vận tải. </p>

<p>Thương vụ này cũng bổ sung cho FPT hàng trăm chuyên gia công nghệ thấu hiểu thị trường Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. 4 văn phòng của AOSIS sẽ gia nhập vào mạng lưới hiện diện toàn cầu của FPT.</p>

<p>Ông Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc FPT Sofware cho biết: <em>“Trong 10 năm qua, FPT liên tục tăng cường năng lực cốt lõi, củng cố vị trí tại các thị trường chiến lược cũng như mở rộng mối hợp tác với khách hàng, qua các thương vụ M&A với các công ty tư vấn và công nghệ hàng đầu trên thế giới. </em></p>

<p><em>Với danh tiếng trong mảng công nghệ dữ liệu tại Pháp, lợi thế sở hữu nhóm chuyên gia và nguồn lực chất lượng cao, AOSIS sẽ là cánh tay nối dài giúp FPT tăng cường, thúc đẩy năng lực cung cấp giải pháp end-to-end và đồng hành trong hành trình chuyển đổi số cho các khách hàng tại châu Âu và trên toàn cầu”.</em></p>

<p>Ông Pascal Janot, CEO của AOSIS cho hay: <em>“AOSIS là công ty chuyên gia trong lĩnh vực Dữ liệu, chúng tôi muốn mở rộng có những hợp tác với những khách hàng lớn hơn. </em></p>

<p><em>Song song với nhu cầu tăng cường hiện diện của FPT, chúng tôi hợp tác cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh doanh trước tiên tại Toulouse, và sau đó là trên toàn nước Pháp. </em></p>

<p><em>Tôi kỳ vọng mối liên kết hợp tác nhau sẽ cho phép hai bên tiếp cận được nhiều khách hàng trong và ngoài nước Pháp, cùng nhau duy trì các giá trị cốt lõi và cam kết của AOSIS trong công dân, sinh thái và thể thao”.</em></p>

<p>Đây là sự kết hợp về chuyên môn và dịch vụ được cá nhân hóa giữa hai bên. Một bên là đội ngũ kỹ sư AOSIS đã tham gia nghiên cứu, phát triển hơn nhiều sản phẩm thành công. Một bên là nguồn lực gần 30.000 kỹ sư công nghệ thông tin hoạt động tại 29 quốc gia trên toàn cầu.</p>

<p>Có mặt tại thị trường Pháp từ 2008, FPT sở hữu 400 chuyên gia làm việc tại Paris, Toulouse, Sophia Antipolis, phục vụ nhiều khách hàng ở người lĩnh vực, ngành nghề như Big Data, AUTOSAR, SAP, các dịch vụ về Cloud.</p>

<p>Năng lực công nghệ của doanh nghiệp được khẳng định qua các hợp tác với các khách hàng lớn như Airbus, Geopost và Quandient. Doanh nghiệp cũng lọt vào Top 100 Công ty ICT tại Pháp tháng 10 vừa qua.</p>

<p>Châu Âu hiện là một trong những thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài, với hệ thống 10 văn phòng trên khắp nước Đức, Pháp, Anh, Đan Mạch, Slovakia, Romani... </p>

<p>AOSIS thành lập năm 2010 tại Toulouse, Pháp bởi nhóm các chuyên gia về SAP. Công ty này có hoạt động đầu tiên là phát triển phần mềm (BIRD).</p>

<p>Hiện, AOSIS tư vấn, cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực Business Intelligence, khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn và quản lý dữ liệu và đào tạo và phần mềm. </p>

<p>Từ năm 2014, FPT liên tục thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập với doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới.</p>

<p>Thương vụ M&A đầu tiên của FPT là mua công ty RWE IT Slovakia (Công ty thành viên của Tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Âu - RWE) để mở rộng tập khách hàng về hạ tầng công ích và cũng là thương vụ M&A đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam tại thị trường nước ngoài.</p>

<p>Năm 2018, FPT mua 90% cổ phần của Intellinet, công ty tư vấn chuyển đổi số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ. Năm 2022, FPT đầu tư chiến lược vào LTS, Inc., công ty trong Top 20 công ty tư vấn, quản trị kinh doanh và chuyển đổi số tại Nhật.</p>

<p>Năm 2023, FPT mở rộng hiện diện tại Mỹ khi mua lại toàn bộ mảng dịch vụ công nghệ của công ty Intertec International.</p>

<p>Tháng 10 vừa qua, FPT công bố trở thành nhà đầu tư lớn của Landing AI - công ty phần mềm thị giác máy tính và AI hàng đầu của Mỹ.</p>

<p>Tháng 12, FPT công bố mua Cardinal Peak, công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ có tuổi đời 20 năm tại thị trường Bắc Mỹ.</p>

<p>Các thương vụ mua bán sáp nhập đóng vai trò quan trọng trong chiến lược toàn cầu của FPT và góp phần hoàn thành mục tiêu đạt doanh số 1 tỷ USD từ dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài vào cuối năm 2023, Top 50 công ty công nghệ toàn cầu năm 2030.</p>","displayType":1,"options":524288,"category":{"name":"Thông tin và Truyền 