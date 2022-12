Vua phòng vé của mọi thời đại từng làm lao công, lái xe tải

Người mang về hơn 6 tỷ USD

Tổng doanh thu các phim do James Cameron đạo diễn đã vượt mốc 6 tỷ USD, riêng Titanic và Avatar đã thu về hơn 5,1 tỷ USD và từng giữ kỷ lục phim ăn khách nhất phòng vé mọi thời đại. Kỷ lục này sẽ tiếp tục dài thêm sau khi Avatar: The Way of Water ra rạp toàn cầu từ 16/12 tới. Bộ phim được nhận định sẽ tiếp tục thay đổi điện ảnh thế giới sau đại dịch.

13 năm kể từ Avatar, James Cameron mới có phim ra rạp. Dù không tiết lộ cụ thể về ngân sách sản xuất nhưng dự án cần vào top 3 hoặc 4 phim ăn khách nhất mọi thời mới có thể hòa vốn. Điều này đồng nghĩa Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) phải vượt mốc doanh thu khoảng 2 tỷ USD để sinh lời.

Vị đạo diễn 68 tuổi cũng tuyên bố sẽ rời khỏi thương hiệu phim do chính ông xây dựng suốt hơn 1 thập kỷ qua nếu không đạt KPI do mình tự đặt ra này.

James Cameron trên phim trường 'Avatar 2'.

Sự ngông cuồng, không sợ thử thách đó cũng chính là điều người ta nghĩ đến khi nghe tên James Cameron. Ông luôn tin tưởng các tác phẩm của mình và sẵn sàng nêu lên những quan điểm riêng dù chúng có thể gây tranh cãi. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây chính là bí quyết giúp James Cameron sáng tạo ra những bộ mà chỉ ông mới có thể làm được.

Trong bài phỏng vấn với tờ The New York Times hồi tháng 9/2022, James Cameron tiết lộ các nhà sản xuất từng kịch liệt phản đối bản cut của Avatar khi ra rạp vì thời lượng quá dài. Họ đề xuất đạo diễn lược bỏ những cảnh miêu tả thiên nhiên, sinh vật vùng đất Pandora để tập trung hơn vào câu chuyện chính.

Tuy nhiên, James Cameron nhất quyết không nhân nhượng. "Các ông biết không? Tôi là người làm ra Titanic. Tòa nhà trị giá nửa tỷ USD nơi chúng ta đang họp được xây bằng tiền của bộ phim đó. Vì vậy, tôi phải được quyền làm theo ý mình. Sau đó, họ đều cảm ơn tôi. Tôi nghĩ công việc của mình là bảo vệ tiền của nhà đầu tư. Đôi khi, tôi phải làm ngược lại ý của họ. Tuy nhiên, chỉ cần phim thành công, mọi chuyện sẽ được tha thứ", đạo diễn kể lại.

James Cameron tại sự kiện công chiếu toàn cầu Avatar: The Way of Water tại Anh hôm 6/12.

Theo các cuộc khảo sát sau bộ phim, nhiều khán giả cho biết những phân cảnh này là một trong những điều họ thích nhất ở Avatar. Tính cách đó đã chảy trong huyết quản đạo diễn người Canada khi ông là một chàng thanh niên.

Từ chàng sinh viên bỏ học để làm phim thành bàn tay Midas của Hollywood

James Francis Cameron (tên đầy đủ của James Cameron) sinh ra và lớn lên ở Ontario trong một gia đình cha là kỹ sư điện, mẹ là y tá. Khi chuyển đến Mỹ và học đại học, ông theo ngành vật lý tại bang California. Tình yêu điện ảnh nảy nở trong tâm hồn chàng trai tuổi đôi mươi qua những buổi xem phim cùng bạn bè trong thư viện trường.

James Cameron quyết định bỏ học để theo đuổi ước mơ làm đạo diễn, trải qua nhiều ngành nghề để kiếm sống như lao công, lái xe tải... Ông vay tiền và làm những tác phẩm phim ngắn đầu tay. Tất cả kịch bản đều do James Cameron viết trong các buổi tối sau những ngày lao động mệt mỏi.

Ông cũng bắt đầu tìm những công việc về kỹ thuật trong ngành điện ảnh để tiến sát hơn với giấc mơ của mình. Chàng trai Canada thử thách với hàng loạt vai trò như nhân viên đạo cụ, kỹ xảo của các đoàn phim trước khi thuyết phục được các nhà sản xuất chi tiền cho kịch bản phim The Terminator phát hành tại rạp năm 1984.

Chính sự liều lĩnh, chăm chỉ, luôn hướng tới phía đã góp phần làm nên một James Cameron được mệnh danh "ông hoàng phòng vé của mọi thời đại". Sau bước đệm vững chắc là thành công của The Terminator, nhà làm phim người Canada liên tiếp trình làng nhiều bom tấn điện ảnh tầm cỡ mà bất kỳ người hâm mộ môn nghệ thuật thứ bảy đều biết đến như Aliens (1986), The Abyss (1989), Terminator 2: Judgment Day (1991), True Lies (1994) hay Titanic (1997).

James Cameron như thể bàn tay Midas của Hollywood. Các phim ông tham gia đều có doanh thu gấp ba, bốn lần chi phí bỏ ra. The Terminator chỉ tốn 6,5 triệu USD nhưng thu về tới 78 triệu USD. Nó cũng mở ra một thương hiệu giải trí trị giá tỷ USD cho Hollywood. True Lies tốn 115 triệu USD, thu về hơn 400 triệu USD. Titanic tốn hơn 200 triệu USD nhưng doanh thu phòng vé đạt mức kỷ lục hồi bấy giờ là 1,8 tỷ USD và nay đã cán mốc 2,2 tỷ USD.

Theo đánh giá của giới phê bình và đồng nghiệp, James Cameron còn là người kỹ tính đến mức luôn muốn mọi quy trình trong giai đoạn sản xuất được hoàn thiện ở mức hoàn hảo. Ông bắt tay nhào nặn ý tưởng Avatar: The Way of Water từ năm 2010, ngay sau khi phần 1 vươn lên trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Đây cũng là dự án duy nhất đạo diễn tập trung theo đuổi trong suốt 13 năm qua. Giai đoạn đầu, nhiều ý tưởng được đưa ra và bị gạt bỏ không lâu sau đó. James Cameron cảm thấy chúng đều không đủ mới lạ, giàu ý nghĩa để tiếp nối thành công của phần cũ.

James Cameron đi đầu trong việc thử các công nghệ làm phim mới.

Đạo diễn mất khoảng 3 năm thử nghiệm các phân đoạn và kỹ xảo motion-capture dưới nước. Sự trở lại của James Cameron và Avatar: The Way of Water được kỳ vọng là cột mốc mới cho làng điện ảnh thế giới.

Lấy bối cảnh hơn 1 thập kỷ sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, Avatar: The Way of Water tiếp tục câu chuyện của gia đình Sully (Jake, Neytiri và hai con của họ) cùng những rắc rối theo sau, những việc họ phải làm để giữ an toàn cho gia đình mình, những trận chiến sinh tử và cả những bi kịch mà họ phải chịu đựng.

'Avatar 2' được giới phê bình đánh giá hoành tráng hơn và xuất sắc hơn phần 1.

Dàn diễn viên chính của tập đầu tiên gồm Sam Worthington, Zoe Saldana hay Stephen Lang trong vai phản diện vẫn trở lại ở tập mới. Minh tinh gạo cội Sigourney Weaver từng vào vai giáo sư Grace Augustine ở tập 1 nhưng trở lại với vai Kiri – con gái của Jake Sully và Neytiri - ở tập này. Minh tinh Kate Winslet, đả nữ châu Á Dương Tử Quỳnh và ngôi sao cơ bắp Vin Diesel là những cái tên mới gia nhập hành tinh Pandora ở Avatar: The Way of Water.