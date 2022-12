Vừa ra tù, đối tượng lại cùng đồng bọn trộm 3 tấn chó

Chiều 13/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Đắk Glong đấu tranh, triệt phá 1 nhóm trộm chó chuyên nghiệp, liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng trộm chó bị bắt nói trên gồm: Lưu Văn Đỏ (SN 1981), Lương Minh Quân (SN 2001, cùng trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Lê Nhật Thanh (SN 1998, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng do Đỏ cầm đầu đã chuẩn bị các loại phương tiện, công cụ như: dao rựa, súng bắn điện, ớt bột, rồi đến các địa bàn thuộc tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng để trộm cắp chó mang đi tiêu thụ. Đồng thời, các đối tượng sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện, truy bắt.

Với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 10 đến nay, nhóm của Đỏ đã thực hiện hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn 2 tỉnh trên, với khối lượng khoảng 3 tấn.

Tang vật vụ án

Ngày 10/12, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đắk Glong bắt quả tang các đối tượng mang các cá thể chó trộm cắp được đi tiêu thụ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 9 con chó và nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an cho biết, cũng liên quan đến việc trộm chó, Lưu Văn Đỏ từng có một tiền án 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành án, Đỏ vừa mới ra tù vào tháng 8 vừa qua và nay tiếp tục tái phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng nói trên về hành vi trộm cắp tài sản.