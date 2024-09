Sau gần 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2024, bộ mặt nông thôn vùng cao Quản Bạ (Hà Giang) đã có nhiều khởi sắc. Đời sống văn hóa, tinh thần, kinh tế của người dân từng bước nâng cao.

Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đặt trọng tâm phát triển du lịch trong nông thôn mới kết hợp ứng dụng số hóa trong quảng bá du lịch.

Huyện Quản Bạ có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh độc đáo đã trở thành điểm đến trong các chuyến đi của du khách với những trải nghiệm khó quên. Đó là phương thức thổ canh hốc đá trên những dãy núi đá tai mèo cao hơn 1.200 m so với mực nước biển; miếu Làng Đán và đền Bình An để cầu cho một hành trình khám phá vùng cao sắp tới an toàn và gặp nhiều may mắn.

Quản Bạ còn có nhóm đá Thạch Sơn Thần với niên đại hơn 400 triệu năm trước Công nguyên được tạo bởi 7 trụ đá gắn kết với nhau giữa một khoảng đất bằng phẳng, nằm đối diện với núi Bạch Mã sừng sững. Hay hệ thống các hang động như hang Khố Mỷ, hang Lùng Khúy, những sắc màu hoa theo mùa như hoa đào, hoa mận, hoa cải, tam giác mạch… có dòng sông Miện êm đềm chảy qua tạo nên một bức tranh non nước hữu tình mời gọi du khách.

Huyện Quản Bạ đã triển khai xây dựng nhiều điểm du lịch như: Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Nặm Đăm, xã Quản Bạ; địa điểm du lịch H’Mông, xã Đông Hà, Cán Tỷ; Hợp tác xã dệt lanh xã Lùng Tám; hang động Lùng Khúy; hang Khố Mỷ; hoa đào thôn Vàng Chá Phìn, Chín Chu Lìn xã Cao Mã Pờ; Khu du lịch Thạch Sơn Thần, xã Quyết Tiến... thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch, như: Ngày hội Văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc; Lễ hội Ẩm thực xã Thanh Vân; Lễ hội Dệt vải lanh; Lễ hội Đan lát xã Thái An; Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông; Lễ Cấp sắc dân tộc Dao; Lễ hội Lồng tồng dân tộc Tày…

Hiện nay, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm của huyện Quản Bạ được UBND tỉnh Hà Giang công nhận OCOP 4 sao vào năm 2022. Đến đây, du khách được tham gia sinh hoạt cộng đồng, trải nghiệm làm nông nghiệp và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng và hòa mình vào không gian văn hóa văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn như hát giao duyên, hát đối, đẩy gậy, kéo co, múa sạp, đốt lửa trại...

Ông Đỗ Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ thông tin, phát triển du lịch xanh bền vững trên cơ sở bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với Chuyên đề Phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để du lịch Quản Bạ trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện.