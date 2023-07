Xem video:

Sự việc xảy vào khoảng 17 giờ 37 phút ngày 4/7 trên Quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe Hyundai Grand i10 mang BKS 22A 058.xx của một hãng Taxi lưu thông trên Quốc lộ 2 hướng thị trấn Tân Yên đi TP.Tuyên Quang, dưới điều kiện thời mưa, mặt đường trơn trượt.

Khi đến Km14 thuộc địa phận trên thì tài xế tăng tốc vượt một chiếc xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cùng lúc này chiếc Toyota Vios mang BKS 22A 100.xx di chuyển theo chiều ngược lại. Ngay khi phát hiện xe Toyota đang đi đến, tài xế xe taxi phanh gấp dẫn đến mất lái và bị ô tô Toyota Vios tông ngang thân xe.

Va chạm mạnh khiến chiếc xe Taxi biến dạng thân xe bên phải, Toyota Vios hư hỏng nặng phần đầu xe. Hai tài xế bị thương khá nặng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Thời tiết xấu (mưa, đường trơn trượt) là một trong những mối lo ngại đối với các tài xế ô tô, rất dễ dẫn đến những tai nạn không đáng có.

Dưới đây là một số kinh nghiệm dành cho tài xế khi lái xe dưới thời tiết xấu:

- Trời mưa, đường trơn, hệ thống phanh của ô tô sẽ làm việc kém hiệu quả, do vậy lái xe cần chạy chậm hơn bình thường để đảm bảo an toàn.

- Khi vào cua, tài xế nên bình tĩnh, đánh lái vừa phải, giảm tốc độ để vượt qua khúc quanh an toàn.

- Khi đi trên các tuyến đường, nhất là đường cao tốc, cần hạn chế tối đa việc đi song song với một xe khác. Chỉ vượt và cho vượt ở những nơi thoáng đãng, ít vũng nước để tránh bị tạt hoặc tạt nước cho xe khác.

- Trong trường hợp mưa quá to hoặc sương mù quá dày đặc không thể di chuyển, tài xế không nên cố điều khiển phương tiện mà hãy dừng xe lại ở 1 vị trí an toàn, đợi mưa ngớt hoặc sương mù tan bớt mới nên tiếp tục chạy xe.

Nguồn video: Tô Quang Trung

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!