Vượt lũ dâng hơn 1m ở TT-Huế, xuyên đêm đưa người dân đi cấp cứu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ.