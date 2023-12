{"article":{"id":"2222102","title":"Xã Tân Hưng (Cà Mau) cán đích chuẩn nông thôn mới","description":"Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Quyết định Số 2122, công nhận xã Tân Hưng, huyện Cái Nước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.","contentObject":"<p>Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công nhận xã Tân Hưng, huyện Cái Nước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.</p>

<p>Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước sẽ tổ chức Lễ công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn Nông thôn mới vào chiều ngày 07/12/2023</p>

<p>Trước đó, hôm 16/11/2023, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Kết quả có 25/25 thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh có mặt dự họp bỏ phiếu đồng ý xét, công nhận xã Tân Hưng, huyện Cái Nước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, đạt tỷ lệ 100%.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cainuoc-871.png?width=768&s=nnTewwcXdoO7kEGGLDGDnw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cainuoc-871.png?width=1024&s=0K5_YEMtXBzPxoJFohmoEw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cainuoc-871.png?width=0&s=YY7Y1QzA5NTmVymj8LOgqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cainuoc-871.png?width=768&s=nnTewwcXdoO7kEGGLDGDnw\" alt=\"cainuoc.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cainuoc-871.png?width=260&s=bE4bZgdKeonh9jgjC3rx1A\"></picture>

<figcaption>Ảnh minh hoạ</figcaption>

</figure>

<p>Xã tân Hưng đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, được các sở, ngành, đơn vị phụ trách nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá, xác nhận. Xã không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Người dân trên địa bàn hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã, đảm bảo tỷ lệ theo quy định và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xác nhận. Xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an, được Công an tỉnh xác nhận.</p>

<p>Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân xã Tân Hưng duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các chỉ tiêu, tiêu chí như: Thu nhập, giao thông, môi trường, giáo dục, an ninh trật tự..., phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo quy định.</p>

<p>Được biết, năm 2022 xã Tân Hưng được huyện Cái Nước chọn làm xã điểm trong xây dựng nông thôn mới. Thời điểm đó, xã đã đạt 16/19 tiêu chí xã nông thôn mới; còn lại 03 tiêu chưa đạt gồm giao thông, điện; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. </p>

<p><strong>Cửu Long</strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/xa-tan-hung-ca-mau-can-dich-chuan-nong-thon-moi-2222102.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/xa-tan-hung-ca-mau-can-dich-chuan-nong-thon-moi-869.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/xa-tan-hung-ca-mau-can-dich-chuan-nong-thon-moi-870.png","updatedDate":"2023-12-02T21:01:58","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2220349","title":"Ấp Cồn Ông thúc đẩy mô hình du lịch trải nghiệm","description":"Mô hình du lịch nông nghiệp ấp Cồn Ông gồm các sản phẩm, dịch vụ: cho thuê cung ứng trang phục, trải nghiệm làm nông nghiệp, thưởng thức các loại bánh dân gian và nông sản địa phương…","displayType":19,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ap-con-ong-ngay-cang-khang-tranh-nho-day-manh-mo-hinh-du-lich-trai-nghiem-2220349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ap-con-ong-ngay-cang-khang-tranh-nho-day-manh-mo-hinh-du-lich-trai-nghiem-232.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219678","title":"Mô hình chăn nuôi gà đồi theo hướng tập trung ở Yên Thế thúc đẩy tiêu chí thu nhập","description":"Trong những năm qua, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã phát triển mô hình chăn nuôi gà đồi theo hướng tập trung, từ đó có nhiều hộ gia đình đã “đổi đời” từ chăn nuôi gà.","displayType":3,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":3,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-hinh-chan-nuoi-ga-doi-theo-huong-tap-trung-o-yen-the-2219678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/mo-hinh-chan-nuoi-ga-doi-theo-huong-tap-trung-o-yen-the-thuc-day-tieu-chi-thu-nhap-214.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:33:37","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219542","title":"Cuộc sống mới ở vùng tái định cư Ka Đô 2","description":"Những nóc nhà kiên cố, hệ thống đường, điện, nước được đảm bảo tại khu định canh định cư tập trung Ka Đô Mới 2 là nền tảng vững chắc để người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế, đồng thời an sinh xã hội được đảm bảo.","displayType":19,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-song-moi-o-vung-tai-dinh-cu-ka-do-2-2219542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cuoc-song-moi-o-vung-tai-dinh-cu-ka-do-2-417.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T10:08:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219731","title":"Phú Yên: Tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới","description":"Các học viên được hướng dẫn về 3 trụ cột chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới: phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn và phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-yen-tap-huan-chuyen-doi-so-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2219731.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phu-yen-tap-huan-chuyen-doi-so-trong-xay-dung-nong-thon-moi-292.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T13:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219623","title":"Lấp lánh sắc màu ấm no ở Krông Nô","description":"Nỗ lực nâng chất các tiêu chí, nâng tầm nông thôn mới, kết hợp với chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp ở vùng đất núi lửa Krông Nô đang mang đến những sắc màu của sự ấm no, thịnh vượng.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lap-lanh-sac-mau-am-no-o-krong-no-2219623.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/lap-lanh-sac-mau-am-no-o-krong-no-624.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T08:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214180","title":"Sôi động giải đua ghe Ngo ở Trà Vinh","description":"Hàng nghìn người dân miền Tây đổ về hai bên bờ sông Long Bình để đón xem 25 trận tranh tài ở 2 cự ly 1.000m và 800m giữa các đội ghe nam và ghe nam nữ phối hợp, ngày 26/11.","displayType":19,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/soi-dong-giai-dua-ghe-ngo-o-tra-vinh-2214180.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/soi-dong-giai-dua-ghe-ngo-o-tra-vinh-192.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T07:19:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219728","title":"Thanh Hoá lan tỏa phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới","description":"Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-lan-toa-phong-trao-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-2219728.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thanh-hoa-lan-toa-phong-trao-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-304.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T12:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219639","title":"Yên Lương (Nam Định) về đích nông thôn mới kiểu mẫu","description":"Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng ủng hộ của người dân địa phương, xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/yen-luong-nam-dinh-ve-dich-nong-thon-moi-kieu-mau-2219639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/yen-luong-nam-dinh-ve-dich-nong-thon-moi-kieu-mau-391.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217281","title":"Xã Trực Tuấn (Nam Định) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số","description":"Xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định từ một vùng quê thuần nông nghèo khó nay đã trở thành miền quê đáng sống khi về đích nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số.","displayType":19,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vung-que-ngheo-o-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-ve-chuyen-doi-so-2217281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/xa-truc-tuan-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-ve-chuyen-doi-so-761.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T09:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219646","title":"Lộc Hà (Hà Tĩnh) chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới","description":"Thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, sớm về đích nông thôn mới.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loc-ha-ha-tinh-chung-suc-thi-dua-xay-dung-nong-thon-moi-2219646.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/loc-ha-ha-tinh-chung-suc-thi-dua-xay-dung-nong-thon-moi-385.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T10:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219670","title":"Mỹ Đức tập trung giải quyết hai tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới","description":"Thời gian tới, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) sẽ tập trung giải quyết hai tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới là tiêu chí về thủy lợi và nước sạch.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-duc-tap-trung-giai-quyet-hai-tieu-chi-kho-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2219670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/my-duc-tap-trung-giai-quyet-hai-tieu-chi-kho-trong-xay-dung-nong-thon-moi-376.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219204","title":"Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của Xã Đông Hưng","description":"Ngày 24/11/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/danh-gia-cao-ket-qua-thuc-hien-cac-tieu-chi-xay-dung-ntm-cua-xa-dong-hung-2219204.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/doan-kiem-tra-danh-gia-cao-ket-qua-thuc-hien-cac-tieu-chi-xay-dung-ntm-cua-xa-dong-hung-715.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221913","title":"Tây Ninh: Chuyển đổi số để thực hiện khát vọng hiện đại hoá ngành nông nghiệp","description":"Tỉnh Tây Ninh phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Vì vậy, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp là cần thiết.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tay-ninh-chuyen-doi-so-de-thuc-hien-khat-vong-hien-dai-hoa-nganh-nong-nghiep-2221913.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tay-ninh-chuyen-doi-so-de-thuc-hien-khat-vong-hien-dai-hoa-nganh-nong-nghiep-259.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T16:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219833","title":"Thiệu Hoá nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong xây dựng nông thôn mới","description":"Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế luôn được huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) quan tâm, chú trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-hoa-nang-ty-le-bao-phu-bao-hiem-y-te-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2219833.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thieu-hoa-nang-ty-le-bao-phu-bao-hiem-y-te-trong-xay-dung-nong-thon-moi-289.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T15:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219721","title":"Nghệ An đẩy mạnh phong trào thi đua 'Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới'","description":"Phong trào \"Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới\" đã thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng các tầng lớp nhân dân.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-day-manh-phong-trao-thi-dua-ca-nuoc-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-2219721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nghe-an-day-manh-phong-trao-thi-dua-ca-nuoc-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-379.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T12:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219680","title":"Hội Phụ nữ Hưng Yên tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu","description":"Hưởng ứng phong trào thi đua \"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới\", nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo, triển khai, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-phu-nu-hung-yen-tich-cuc-xay-dung-nong-thon-moi-kieu-mau-2219680.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/hoi-phu-nu-hung-yen-tich-cuc-xay-dung-nong-thon-moi-kieu-mau-382.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T11:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219551","title":"Thường Tín (Hà Nội) tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao","description":"Thời gian tới, huyện Thường Tín (Hà Nội) chủ trương duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện, xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-tin-ha-noi-tien-toi-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-2219551.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thuong-tin-ha-noi-tien-toi-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-397.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218612","title":"Nghệ An nâng tầm sản phẩm OCOP để rộng đường \"vươn ra biển lớn\"","description":"Theo Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2023-2025”, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu có ít nhất 650 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-nang-tam-san-pham-ocop-de-rong-duong-vuon-ra-bien-lon-2218612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/nghe-an-nang-tam-san-pham-ocop-de-rong-duong-vuon-ra-bien-lon-449.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T16:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218820","title":"Sơn La: Phấn đấu hoàn thành tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới","description":"Sau 3 năm triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sơn La có 56 xã hoàn thành tiêu chí về y tế.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/son-la-phan-dau-hoan-thanh-tieu-chi-y-te-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2218820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/son-la-phan-dau-hoan-thanh-tieu-chi-y-te-trong-xay-dung-nong-thon-moi-400.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T15:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219312","title":"Đánh giá việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại TX. Phú Mỹ","description":"Sáng 23/11, Đoàn kiểm tra giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 tỉnh đã làm việc với UBND TX.Phú Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/danh-gia-viec-trien-khai-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-tai-tx-phu-my-2219312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/toctien-121.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T14:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218155","title":"Nghĩa Hành chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới","description":"Xây dựng kế hoạch, giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghia-hanh-chu-trong-nang-cao-chat-luong-tieu-chi-xay-dung-nong-thon-moi-2218155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nghia-hanh-chu-trong-nang-cao-chat-luong-tieu-chi-xay-dung-nong-thon-moi-424.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T10:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218278","title":"Yên Bái tích cực xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh","description":"Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Yên Bái đạt kết quả nổi bật, toàn diện và trở thành một điểm sáng trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/yen-bai-tich-cuc-xay-dung-nong-thon-hien-dai-nong-dan-van-minh-2218278.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/yen-bai-tich-cuc-xay-dung-nong-thon-hien-dai-nong-dan-van-minh-415.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217042","title":"Thừa Thiên Huế: Phong Điền xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2023","description":"Toàn huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) hiện có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thua-thien-hue-phong-dien-xay-dung-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-2023-2217042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/thua-thien-hue-phong-dien-xay-dung-huyen-dat-chuan-nong-thon-moinang-cao-2023-379.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219023","title":"Hà Nội: Phổ biến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại huyện Ba Vì","description":"Sáng 22/11, Hội Nông dân huyện Ba Vì phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-pho-bien-cac-tieu-chi-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-tai-huyen-ba-vi-2219023.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ha-noi-pho-bien-cac-tieu-chi-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-tai-huyen-ba-vi-1309.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T16:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218650","title":"Tăng cường công tác giám sát, truyền thông về xây dựng nông thôn mới","description":"Khoá tâp huấn giúp các địa phương triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.","displayType":1,"category":{"name":"Nông thôn mới","detailUrl":"/nong-thon-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/nong-thon-moi","subIds":["00006W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-cuong-giam-sat-truyen-thong-ve-xay-dung-nong-thon-moi-2218650.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/tang-cuong-cong-tac-giam-sat-truyen-thong-ve-xay-dung-nong-thon-moi-412.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T10:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa