Xác định đối thủ của Argentina và Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2022

Tại bảng D, sau khi Pháp sớm giành vé đi tiếp thì tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Đan Mạch, Australia và Tunisia.

Trong tình thế buộc phải thắng, lại được đánh giá cao hơn nhưng Đan Mạch đã gây thất vọng trước Australia.

Dù thi đấu áp đảo các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi nhưn Eriksen và các đồng đội hoàn toàn bế tắc trong suốt 90 phút. Thậm chí đại diện của châu Âu còn phải nhận bàn thua duy nhất của trận đấu qua đó hụt tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2022.

Ngược lại, Mathew Leckie đã trở thành người hùng của “Socceroos” với pha ghi bàn mang về 3 điểm cùng suất vào vòng knock-out. Kết quả này khiến chiến thắng bất ngờ của Tunisia trước Pháp trở nên vô nghĩa.

Thầy trò HLV Graham Arnold trở thành đội bóng châu Á đầu tiên vượt qua vòng bảng ở World Cup 2022.

Đây là lần thứ 2 Australia góp mặt ở vòng 16 đội, sau World Cup 2006 trên đất Đức. Khi đó Australia chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước Italia, đội đã lên ngôi vô địch năm đó.

Tại bảng C, những diễn biến kịch tính đến nghẹt thở diễn ra đến tận những giây cuối cùng. Argentina trong thế buộc phải thắng đã thi đấu áp đảo hoàn toàn Ba Lan.

Lionel Messi đá hỏng phạt đền nhưng may cho các vũ công tango khi đàn em MacAllister (47') và Alvarez (68') cùng nhau tỏa sáng mang về chiến thắng 2-0 cho La Albiceleste.

Cùng thời điểm, Mexico dẫn trước Saudi Arabia 2-0 đến những phút bù giờ, và nếu Lautaro Martinez ghi bàn thắng thứ 3 cho Argentina ở cuối trận thì Ba Lan đã bị loại. May cho “Đại bàng trắng” khi tiền đạo của Inter Milan sút ra ngoài, cùng thời điểm đội bóng châu Á có bàn gỡ 1-2 vào lưới Mexico.

Lewandowski và các đồng đội thở phào vì bảo toàn được tỉ số thua 0-2, để vượt qua Mexico về hiệu số bàn thắng – bại sau khi cùng có 4 điểm, qua đó nối gót Argentina vào vòng knock-out.

Như vậy, Hà Lan vs Mỹ và Anh vs Senegal, hai cặp đấu tiếp theo ở vòng 1/8 World Cup 2022 với các đại diện của bảng C và D đã được xác định. Argentina (nhất bảng C) gặp Australia (nhì bảng D) và Pháp (nhất bảng D) đối đầu Ba Lan (nhì bảng C).

Theo lịch, trận Hà Lan vs Mỹ diễn ra vào lúc 22h ngày 3/13. Trận Argentina vs Australia diễn ra vào lúc 2h ngày 4/12, cặp Pháp vs Ba Lan diễn ra vào lúc 22h cùng ngày. Lúc 2h ngày 5/12 là màn so tài giữa Anh vs Senegal.

