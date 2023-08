Sáng 28/8, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã xác định được nghi phạm cướp tiệm vàng Phương Liên, ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.

Hình ảnh đối tượng cướp tiệm vàng. Ảnh CTV.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng thông tin: “Công an xác định, nghi phạm này quê ở Nghệ An và làm việc tại một khu đô thị trên địa bàn. Cơ quan công an đang tạm giữ người này nhằm tìm các vật chứng, để đưa nghi phạm về trụ sở công an tỉnh, làm rõ hành vi cướp tài sản”.

Trước đó, chiều 18/8, thanh niên đội mũ bảo hiểm đen, mặc áo xanh than, quần dài đen đi vào tiệm vàng Phương Liên. Lợi dụng lúc cửa hàng vắng người, người này cầm búa đập vỡ tủ kính rồi lấy vàng bỏ chạy.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng.