Chiều 30/8, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) cho biết, đã xác định được người đàn ông phi dao vào ô tô đang chạy trên đường ở Hà Nội.

Hình ảnh người đàn ông phi dao vào ô tô đang chạy trên đường ở Hà Nội.

Theo vị lãnh đạo Công an phường Bồ Đề, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ. Không lâu sau, Công an phường đã xác định được người đàn ông phi dao vào ô tô trên đường và chuyển giao cho Công an quận Long Biên xử lý theo thẩm quyền.

Vị lãnh đạo Công an phường Bồ Đề chia sẻ thêm: “Vụ việc xảy ra không phải do mâu thuẫn gì, người đàn ông phi dao đó có sử dụng rượu, bia nên mới hành xử như vậy”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông tay cầm dao, đi bộ giữa lòng đường, sau đó có hành vi phi dao cắm vào phần kính sau ô tô nhãn hiệu Land Cruiser đang di chuyển.

Dù ô tô bị hư hỏng phần kính sau nhưng chủ phương tiện không dừng lại mà cho xe di chuyển tiếp. Vụ việc xảy ra vào chiều 27/8 trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề.