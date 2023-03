Bước đầu cơ quan chức năng xác định, các đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội là do người cha ruột của bé trai đăng tải để kêu cứu.

Trước đó, vào tối 24/3 trên mạng Facebook lan truyền nhanh chóng các đoạn clip gây phẫn nộ. Nội dung ghi lại cảnh một bé trai mặc bỉm xuất hiện cùng một người đàn ông toàn thân xăm trổ.

Những hình ảnh trong clip gây phẫn nộ. Ảnh: Cắt từ clip

Trong các clip thể hiện, người đàn ông xăm trổ nhiều lần chửi bới, có hành vi hành hạ bé trai. Khi người đàn ông xăm trổ châm lửa đốt vào bộ dụng cụ, bé trai ngồi ở nền nhà, nghi bị ép sử dụng ma tuý.

Ngoài các clip, hình ảnh, tài khoản Facebook đăng tải còn có dòng trạng thái: “Mong mọi người giúp bé để bé được về với ba ruột. Bé bị mẹ dắt theo ở với cha dượng và bị bạo hành. Bé trai chỉ 2 tuổi thôi mà cho nhỏ hút…”.

Một số thông tin bình luận cho rằng vụ việc thể hiện trong clip là xảy ra ở địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Một tài khoản Facebook tự nhận bé trai trong clip là con ruột của mình. Hiện bé đang sống cùng mẹ ruột và người tình của mẹ tại Hóc Môn. Anh này là người đăng tải các clip để kêu cứu, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

Cha ruột của bé trai nói trên, là anh T.M.T (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã đến Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để trình báo. Công an xã đã lập hồ sơ bước đầu và chuyển Công an huyện Hóc Môn để xác minh, làm rõ.

Anh T cho biết, anh và vợ là chị T.T.N (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có 2 con. Bé xuất hiện trong đoạn clip là con trai thứ 2.

Năm 2021, vì mâu thuẫn vợ chồng, chị N đã ôm 2 con bỏ đi. Sau đó, anh T phát hiện chị N sống cùng với một người đàn ông khác tên thường gọi là Bậm (44 tuổi).

Bốn tháng trước, biết N có sử dụng ma tuý nên anh T đã đi tìm và sau đó đã đưa đứa con lớn về ở chung với mình. Còn bé trai vẫn ở với mẹ và người tình của mẹ.

Vài ngày trước, anh T liên hệ với N, mượn tài khoản mạng xã hội Facebook để bán hàng. Khi được sự đồng ý, anh T đăng nhập vào tài khoản Facebook của N thì tá hoả khi phát hiện trong các tin nhắn có các đoạn clip thể hiện nội dung con trai mình bị bạo hành, nghi bị ép sử dụng ma tuý.

Anh T đã tải các clip xuống, quyết định đăng tải lên mạng xã hội để cầu cứu.

Theo anh T, có thể vụ việc xảy ra khoảng 4 – 5 tháng trước, bởi trong các đoạn clip có xuất hiện hình ảnh đứa con lớn của anh.

Công an huyện Hóc Môn đang xác minh về nội dung các đoạn clip và truy tìm người liên quan.