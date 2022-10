Chiều 26/10, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội tiến hành tuần lưu, xử lý xe ben cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng cho phép trên tuyến đê Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm).

Ít phút sau khi tuần lưu, Tổ công tác phát hiện xe ben mang BKS 29H- 582.XX, có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện xe này được cơi nới bên trong kiểu “khắc nhập, khắc xuất”.

Cụ thể, để chở được quá tải trọng, đắp được nhiều cát hơn, chủ xe cho lắp 2 tấm thép cao khoảng 15cm, dài dọc theo thành thùng. Khi vật liệu được chất lên xe, tài xế sẽ dùng hệ thống bạt ở hai bên hông che kín tấm sắt này hòng “qua mắt” lực lượng CSGT.

Lực lượng CSGT tuần lưu trên tuyến đê thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội)

Không chỉ chở quá trọng tải, Tổ công tác còn phát hiện xe cơi nới thành thùng

Tấm thép được cơi nới bên trong thùng xe (phần gạch đỏ)

Tài xế T.Đ.L. (SN 1993, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, các tấm sắt được “độ” thêm này có thể tháo lắp sau mỗi chuyến.

“Sau khi cắt thành, thùng bọn tôi nghĩ ra cách lắp thêm tấm thép, tranh thủ chở quá tải được ít nào hay ít ấy. Xe 'độ' thường chạy vào thời điểm giữa trưa hoặc tối muộn khi lực lượng nghỉ ngơi để vi phạm”, tài xế T.Đ.L. thừa nhận.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã yêu cầu tài xế cho xe đi cân trọng tải, kết quả cân cho thấy chiếc xe chở quá tải 105%.

Theo Nghị định 100/2019 sửa đổi bổ sung một số quy định tại Nghị định 123/2021, với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt đến 8 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe đến 5 tháng và chủ phương tiện bị xử phạt đến 18 triệu đồng.

Xe vi phạm 105% tải trọng

Cũng vi phạm với lỗi tương tự, chiếc xe ben mang BKS 29C- 805.XX, khi vừa rời bến bãi thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe.

Không chỉ chở quá tải trọng, chiếc xe này còn làm cát rơi vương vãi ra đường phố, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông cho các phương tiện đi phía sau.

Điều đáng nói, chiếc xe này đã bị Đội CSGT đường bộ số 6 lập biên bản về hành vi chở vật liệu xây dựng che chắn không kĩ gây rơi vãi ra đường, cách đó 1 hôm.

Tài xế xe vi phạm cho biết, do mình chỉ là lái xe chở thuê nên chủ bảo sao thì chạy vậy.

“Gần như chúng tôi lên xe chỉ biết chạy, việc múc cát quá tải hay đủ tải thì chủ bến bãi đã làm việc trực tiếp với chủ xe”, nam tài xế vi phạm nói.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, sau 3 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an, các nhà xe và tài xế đã chấp hành tương đối nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà xe bất chấp để vi phạm như trường hợp cơi nới bằng thủy lực hoặc cơi nới trong.

“Các trường hợp này rất khó cho CSGT phát hiện, đòi hỏi lực lượng chức năng phải đổi mới cách phát hiện vi phạm như thay vì cắm chốt ở 1 điểm thì phải liên tục tuần lưu để các nhà xe không trốn tránh được”, Thiếu tá Trần Quang Chinh cho biết.

Thiếu tá Chinh cũng cho biết, sau thời gian 3 tháng cao điểm của Bộ Công an, đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như đang cao điểm để các nhà xe, tài xế không có tư tưởng lực lượng CSGT chỉ xử lý thời gian ngắn rồi để vi phạm như trước.