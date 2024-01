Ngày 23/1, ông Lê Hoàn- Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm xe buýt) cho biết đã nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý vụ việc tài xế xe buýt tuyến số 56 (Chợ Lớn- Đại học Nông Lâm) tông sập khung giới hạn chiều cao ở cầu An Phú Đông.

Theo ông Hoàn, sự cố tai nạn xảy ra đối với phương tiện xe buýt không hoạt động trên tuyến. Xe buýt số 56 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn (quận 5) - bến xe miền Đông mới (TP Thủ Đức), thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe buýt chỉ có tài xế.

"Tối qua, xe này đang nghỉ tài, được tài xế lái đi bảo dưỡng, sửa chữa. Có thể, lái xe không quan sát hay lý do gì đó đã chạy vào tuyến đường Nguyễn Thái Sơn rồi di chuyển theo hướng về cầu An Phú Đông, bắc qua sông Vàm Thuật nối quận Gò Vấp với quận 12. Sau đó, phương tiện đâm vào khung giới hạn chiều cao cầu An Phú Đông", ông Hoàn nói.

Phó giám đốc Trung tâm xe buýt TP.HCM cho biết, hiện nay lộ trình từ Nguyễn Thái Sơn qua cầu An Phú Đông nối quận Gò Vấp với quận 12 và ngược lại không có tuyến xe buýt hoạt động. Trung tâm xác định phương tiện này không đảm bảo an toàn giao thông. Phía cơ quan Công an đang tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MH

Trước đó, hơn 20h hôm qua (22/1), người dân nghe thấy tiếng va chạm lớn từ vụ xe buýt tông sập khung giới hạn chiều cao cầu An Phú Đông.

Khung sắt giới hạn chiều cao 2m, biển cấm tải xe 5 tấn, xe khách và xe buýt.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, xe buýt chạy tốc độ rất nhanh đã va chạm cực mạnh và kéo đổ khung giới hạn chiều cao. Thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người đi xe máy vừa chạy qua nhưng may mắn không có thương vong xảy ra.